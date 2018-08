Irlandia: Za pośrednictwem popularnego serwisu ogłoszeniowego można kupić... polski transporter wojskowy!

Fot: The Irish Mirror

W internecie da się kupić dosłownie wszystko - na największej irlandzkiej stronie z ogłoszeniami ktoś próbuje sprzedać... polski opancerzony transporter wojskowy!

Użytkownik ukrywający się pod nickiem Drew wystawił na sprzedaż OT64 Skot RM2, pływający transporter opancerzony opracowany wspólnie przez polskich i czechosłowackich inżynierów w latach pięćdziesiątych. Produkowano go do wczesnych lat siedemdziesiątych minionego wieku. Wojsko Polskie jeszcze w 2010 roku używało SKOT`ów. W służbie pozostawało około 100 transporterów tego typu, m.in. w wersjach R-2AM/AMT (dowodzenia pododdziałem artylerii) i R-3M (dowodzenia) oraz inżynieryjnej.

Jak więc tego typu maszyna trafiał do Irlandii? Nie do końca wiadomo. Jak czytamy na łamach serwisu "The Irish Mirror" jego obecny właściciel nabył go po tym, jak został zdemobilizowany. Zapewnia, że od czasu gdy trafił na "Zieloną Wyspę" był regularnie serwisowany. Pojazd nadal sprawuje się bez zarzutu. Na wyposażeniu "Franka", jak pieszczotliwie nazywa go jego właściciel, znajdują się liczne dodatki, takie jak hełmy, piła do drewna, kilof i łopatę oraz przetłumaczona z polskiego na na angielski instrukcja obsługi.

Dodajmy, że ważący prawie 13 ton "Frank" jest w stanie rozpędzić się do 95 km/h. Jest również amfibią, co oznacza, że może poruszać się także w wodzie. Jego pancerz został zespawany z płyt walcowanych. Trzeba przyznać - to prawdziwe cacuszko! Zobaczie sami:

A tak się nim jeździ:

Ile trzeba dać za takie cudeńko? Niestety, cena przy ogłoszeniu się nie pojawia, a sprzedawca prosi wszystkich poważnie zainsteresowanych jego ofertą o prywatny kontakt. "Tylko proszę bez głupich ofert, nie rańcie jego uczuć" - dodaje Drew. Przyznajemy, że z taką oryginalną ofertą się nie spotkaliśmy!