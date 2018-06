Irlandia Północna: W Newtownards ma powstać pomnik ku czci pilotów Dywizjonu 303

Irlandczycy z Północy chcą oddać hołd polskim lotników, którzy wsławili się bohaterstwem podczas Bitwy o Anglię. Pojawiła się propozycja, aby w mieście Newtownards zbudować pomnik upamiętniający żołnierzy słynnego Dywizjonu 303.

Jak czytamy na łamach "The Belfast Telegraph" propozycja wyszła ze strony lokalnego radnego Richarda Smarta z Ulsterskiej Partii Unionistycznej. Rzeczony monument miałby stanąć przy Court Square w Newtownards, niewielkim północnoirlandzkim mieście leżącym w hrabstwie Down. Miasto znajduje się na najbardziej wysuniętej na północ końcówce Strangford Lough (część Morza Irlandzkiego zamknięta wewnątrz lądu i połączona z morzem tylko bardzo wąskim przesmykiem), około 16 km na wschód od Belfastu, na półwyspie Ards.

Radny Smart zwrócił uwagę, że jego inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia Konsula Honorowego Rzeczypospolitej, Jerome Mullena, od którego wyszedł ten pomysł. "To jego pragnienie, aby upamiętnić ofiarę i służbę jego rodaków dało początek temu pomysłowi. Trzeba mu również podziękować za wybór właśnie naszego miasta. Jestem również wdzięczny Newtownards Royal British Legion za chęć spotkania, omówienia i wsparcia tego projektu. Mam nadzieję, że przy wsparciu Northern Ireland Housing Executive i lokalnej społeczności uda się go nam wspólnymi siłami zrealizować" - komentował Smart podczas spotkania władz councilu Ards and North Down Borough.

Smart podkreślił, że pomnik ma za zadanie "upamiętnić wysiłki odważnych i bohaterskich polskich lotników", z których tak wielu musiało opuścić swój ojczysty kraj po niemieckiej inwazji na Polskę, a następnie przyłączyło się do brytyjskich sił zbrojnych, by odegrać kluczową rolę w bitwie o Anglię.

Dodajmy, że między rokiem 1943, a 1944 polscy piloci walczący w ramach brytyjskiego RAF`u stacjonowali w Irlandii Północnej, a konkretnie w Ballyhalbert (hrabstwo Down). Blisko sto osób, wliczając w to członków ekipy naziemnej, w tym czasie przechodzili szkolenia i trzymali straż na brytyjskim wybrzeżu. "Piętnastu z nich straciło życie na służbie i zostali pochowani na północnoirlandzkiej ziemi"

"Wierzę, że mieszkańcy tej gminy i członkowie polskiej społeczności w Irlandii Północnej mogą być słusznie dumni z naszych przodków, którzy tak wiele zrobili, przelewając krew w imieniu wolności, które dzisiaj możemy się cieszyć" - uderzał w patetyczne tony Smart.