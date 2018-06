Irlandia Północna: policja aresztowała trzech nastolatków w związku ze śmiercią Piotra Krówki

Fot: PSNI Police Service of Northern Ireland

Trwa dochodzenie w sprawie morderstwa Piotra Krówki - północnorlandzka policja aresztowała trzech nastolatków, którzy w jakiś sposób są uwikłani w to przestępstwo.

Police Service of Northern Ireland bada sprawę Piotra Krówki już od dłuższego czasu. Do tej pory w tej sprawie policja zatrzymała (i zwolniła po złożeniu odpowiednich wyjaśnień) już cztery osoby. Teraz, jak czytamy na łamach serwisu BBC, aresztowano trzech nastolatków w wieku od 16 do 17 lat. Zatrzymano ich pod zarzutem ukrywania informacji. Dwa osoby zostały zwolnione, a trzecia nadal pozostaje w areszcie policyjnym.

Tajemnicza śmierć Polaka w Północnej Irlandii - policja podejrzewa morderstwo

Wciąż nie wiadomo kto zabił Polaka mieszkającego w Północnej Irlandii już od kilku lat, a PSNI niechętnie dzieli się informacjami na ten temat z mediami. Wiadomo, że głównym podejrzanym w tej sprawie jest zakapturzony mężczyzna, którego udało się nagrać dzięki monitoringowi CCTV.

Na filmie, który pochodzi z wielkanocnej niedzieli 31 marca, a więc z dnia, w którym doszło do zabójstwa 36-letniego Polaka, widać jak podejrzany podąża w ślad za naszym rodakiem ulicą Glen Road.

Północnorlandzka policja aresztowała podejrzanego o morderstwo Piotra Krówki

Według detektywa Jasona Murphy`ego z PSNI pracującego przy tej sprawie atak mordercy był "okrutny, długotrwały i niczym nie sprowokowany". Irlandzkie władze są również przekonane, że członkowie społeczności, w której żył Krówka znają osobę odpowiedzialną za jego śmierć. Wiele wskazuje na to, że mógł to być Polak - policja utrzymuje, że ofiara była osobą dobrze znaną wśród lokalnej Polonii

Przypomnijmy, ciało 36-letniego Polaka pochodzącego z Krosna zostało odkryte przy ulicy Glen Road w Magherze (hrabstwo Londonderry). Dopiero 6 kwietnia policja podała do informacji publicznej odkrycie, którego dokonano we wtorek, trzeciego kwietnia. "Mogę już oficjalnie potwierdzić, że po przeprowadzeniu sekcji zwłok rozpoczynamy śledztwo w sprawie morderstwa" - komentował Geoff Boyce z PSNI Major Investigation Team w oficjalnym oświadczeniu. Według raportu policyjnego na ciele zmarłego znajdowały się liczne obrażania głowy oraz reszty ciała. Wciąż nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do zgonu

ZOBACZ wideo z zabójstwa Piotra Krówki w Irlandii udostępnione przez policję [wideo]