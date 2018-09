Irlandia: dodatkowe 14 dni wolnego i 240 euro tygodniowo dla młodych rodziców

Rodzice w Irlandii mogą liczyć na dodatkowe benefity - w projekcie zreformowanego budżetu na 2019 pojawiła się propozycja dwóch tygodni płatnego urlopu dla świeżo upieczonych matek i ojców.

14 dni wolnych od pracy ekstra i 240 euro tygodniowo - tak w największym skrócie przedstawia się nowa propozycja irlandzkiego rządu, która pojawiła się w ramach nowego budżetu na rok 2019. Dodatkowy urlop rodzicielski będzie wypłacany na tych samych zasadach, co dotychczasowy "maternity benefit".

Wiadomo również, że dodatkowe i płatne dni wolne od pracy zarówno dla matki, jak i ojca, muszą zostać podjęte w pierwszym roku życia dziecka. Nie można go przenosić między rodzicami - co oznacza, że jedno i drugie ma do wykorzystania dokładnie 14 dni.

Jak czytamy na łamach portalu "The Irish Independent" źródło zbliżone do minister ochrony socjalnej Reginy Doherty donoszą, iż nowe świadczeniema pomóc szczególnie tym rodzicom, którzy mają problemy z zapewnieniem odpowiedniej opieki swoim dzieciom przed pierwszymi urodzinami dziecka.

Uściślimy, że owe 14 dodatkowych dni będzie można "dodać" do 26-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, 18-tygodniowego bezpłatnego urlopu rodzicielskiego, który musi zostać zabrany przed ósmymi urodzinami dziecka. Bliższe szczegóły dotyczące tej propozycji nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo, że będzie można z niego skorzystać najwcześniej pod koniec przyszłego roku.



W sumie irlandzki rząd chce wydać na ten projekt około 10 milionów euro rocznie. Wiadomo również, że trwają pracę w ramach innej reformy. Fianna Fáil chce, aby urlop macierzyński mógó być dzielony na dwoje rodziców. Z kolei premier Leo Varadkar mówił również o podwyższe irlandzkich zasiłków. Ich wielkość ma zostać przywrócona do stanu sprzed ostatniej recesji.