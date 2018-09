Irlandia chce zawrzeć osobną umowę z Unią Europejską, w której UK będzie mostem lądowym"

Władze w Dublinie mają nadzieję zawrzeć z Unią Europejską swoje oddzielne porozumienie zgodnie, z którym Wielka Brytania stanowiłaby most lądowy dla towarów z Unii Europejskiej. Władze zielonej wyspy chcą w ten sposób uniknąć kontroli na granicach.

Republika Irlandii chce zawrzeć z Unią Europejską specjalną umowę, która nie byłaby częścią Brexitu, ale pozwalałaby uznać Wielką Brytanią za most lądowy dla towarów przewożonych do Dublina bez konieczności kontroli granicznej. Zgodnie z irlandzkimi propozycjami towary przechodziłyby kontrolę w Calais, a następnie kierowane byłyby do Dublina przez porty w Dover i Holyhead.

"W tej chwili trwają negocjacje na szczeblu unijnym, które mają dać odpowiedź na to czy w ogóle możliwe jest, żeby towary były kontrolowane we Francji. Mamy nadzieję, że towary będą mogły płynąć do Irlandii przez Wielką Brytanię" - powiedziała Carol-Ann O'Keeffe z Irlandzkiego odpowiednika HMRC.

Dodała też, że rząd irlandzki naciska, aby ujawnić szczegóły na temat kontroli celnej oraz sanitarnej w Irlandzkich portach oraz na lotniskach w przypadku braku porozumienia ws umowy wyjścia z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kontrola artykułów spożywczych oraz kontrola sanitarna powinna odbywać się poza granicami Irlandii, powiedziała O'Keeffe.

Irlandzka polityk stwierdziła też, że na ten moment nie może nic powiedzieć o planach między północą, a południem, ponieważ są one przedmiotem negocjacji. Ostrzegła jednak, że "zaufanie handlowe" może nie być odpowiednie dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw, ponieważ takie podejście jest kosztowne i wymaga dokładności oraz dotrzymywania terminów dostaw, a to może być utrudnione przez ewentualne kontrole celne na granicach.

Wiele wskazuje więc na to, że Dublin przygotowuje się na powrotne wprowadzenie kontroli na granicach z Irlandią Północną czego jednak obie strony chciały uniknąć. Sprawa irlandzkiej granicy pozostaje jednak wciąż otwarta, ponieważ zarówno mieszkańcy Irlandii jak i Irlandii Północnej nie chcą ponownego jej wprowadzenia, ponieważ obawiają się ponownego wzrostu napięć między tymi dwoma krajami. Przyjęte 10 kwietnia 1998 roku tzw. Porozumienia Wielkopiątkowe zakończyły bowiem trwający wiele lat konflikt, który pochłonął życie wielu mieszkańców zielonej wyspy.