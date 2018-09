Irlandczyk w Krakowie - dziennikarz "The Irish Indepedent" ZAKOCHAŁ się w polskim mieście!

Czy Kraków to najfajniejsze miasto w Europie? Takie pytanie zadaje Stephen White w artykule opublikowanym na łamach "The Irish Independent". A jaka jest odpowiedz?

Na całych wyspach brytyjskich Kraków cieszy się opinią absolutnie fantastycznej atrakcji turystycznej. Była stolica Polski ze swoją urokliwą starówką, architektonicznym pięknem, niepowtarzalnym klimatem i niskimi cenami kusi już nie setki tysięcy, ale wręcz miliony turystów, nie tylko tych z UK! Na własnej skórze o urokach Miasta Królów Polskich chciał przekonać się Stephen White, reporter irlandzkiego serwisu "The Irish Independent". Pojechał więc do Krakowa i... z miejsca zakochał się!

W swoim tekście White opisuje tętniącą nocnym życiem stolicę Małopolski, jednocześnie pamiętając o tragicznej historii nie tylko samego miasta, ale i całego narodu. Drugie co do wielkości i jednocześnie jedno z najstarszych miast Polski doskonale pamięta bolesną historię . Widać ją na każdym kroku. Szczególnie na krakowskim Kazimierzu, który niegdyś był dzielnicą żydowską.

W taki właśnie sposób White postrzega Kraków - z jednej strony ta wielka, pełna tragicznych momentów historia - zagłada polskich żydów, ślady okupacji, a nawet zaborów, obóz w Auschwitz znajdujący się nieopodal. Z drugiej jednak piękno klimatycznych uliczek, wspaniałe zabytki i atmosfera fantastycznej, nienapuszonej zabawy, blisko do Wieliczki, jak i w Tatry. Piwo, polska wódka, piękne polskie dziewczyny, pierogi, gościnność - to spotkało go w Krakowie.

Stolica Małopolski to dla niego "modna zbieranina małych galerii, dziwacznych butików z ubraniami vintage i wielu barów i restauracji, odpowiednich dla każdego gustu i portfela." Świetnie się w niej bawił i poleca ją każdemu, kto chciałbym pojechać w fajne miejsce.

