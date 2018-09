Imiona bohaterów "Gry o Tron" przebojem wśród rodziców UK - dziewczynek o imeniu Arya więcej, niż Mary i Catherine!

Fot: HBO

Już w zeszłym roku można było mówić o tym, że zakochani w jednym z najpopularniejszym seriali tej dekady rodzice swoje pociechy nazywają imiona swoich ulubionych bohaterów "Gry o Tron". Już w 2016 na Wyspach rodziło się więcej dziewczynek o imieni Arya, niż tych, które nazwano tak klasycznymi imionami jak Mary czy Catherine.

Jak czytamy na łamach portalu BBC trend ten nie tylko utrzymał się także do 2017, ale jeszcze bardziej się umocnił!

Największym przebojem była, znowu, Arya. W 2017 roku urodziły się dokładnie 343 nazwane tym imieniem dziewczynki, co oznacza wzrost o 14% względem poprzedniego roku. Znacznie mniej, bo tylko 76 dziewczynek nazwano Khaleesi. Co ciekawe, to jedno z imion bohaterki granej na ekranie przez Emilię Clarke. Drugie, czyli Daenerys cieszy się podobną popularnością - odnotowano 79 tego typu przypadków.

Wśród chłopców najpopularniejszym imieniem był Tyrion - jedenaścioro dzieciaków miało szczęści (lub pecha) zostać nazwanym po postacie granej przez Petera Dinklage`a.

Ale nie samą "Grą o Tron" człowiek żyje - rodzice szukając inspiracji sięgają także po inne przeboje popkultury. Księżniczka Leia z kultowych "Gwiezdnych Wojen" swoje imię "użyczyła" 149 dziewczynkom. Z kolei Rey i Kylo, dwójka bohaterów z nowej trylogii, granych przez Daisy Ridley i Adama Drivera, zainspirowało rodziców w odpowiednio 21 i 70 przypadkach.

Na niezwykłą ciekawostkę zakrawa fakt, że w 2016 po raz pierwszy na Wyspach dano dziecku na imię... Lucyfer. I nie chodzi tu o biblijnego szatana, tylko o bohatera amerykańskiego serialu na podstawie komiksu Mike`a Carey`a, w którym diabeł opuszcza piekła i przenosi się do Los Angeles, aby prowadzić klub nocny. W 2017 nazwano już tak 11 dzieci!

