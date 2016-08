To IMIGRANCI zafundowali nam Brexit – czemu urodzonym w Afryce i Azji zależało na opuszczeniu UE?

Minęły dwa miesiące od dnia, w którym mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa zdecydowali o wyjściu ze struktur Unii Europejskiej.

Od kiedy Brexit stał się faktem przez Londyn przetoczyła się fala protestów, którym celem było powtórzenie lub wręcz unieważnienie referendum. “Młodzi, wykształcenie, z dużym miast” budząc się w piątek 24 czerwca w nowej rzeczywistości nagle przypomnieli sobie o tym, że często zwyczajnie zapomnieli zagłosować.

A kto nie zapomniał zagłosować? Imigranci, szczególnie ci spoza Europy, którzy o wielu lat przebywają w Wielkiej Brytanii. Dlaczego zagłosowali więc tak, a nie inaczej, skoro kampania obozu Vote Leave była w dużej części oparta na niechęci (delikatnie mówiąc!) wobec tych, którzy nie urodzili się na Wyspie?

“Czułem, że muszę zagłosować za wyjściem, ponieważ coraz więcej Europejczyków przybywa do Anglii” – wyznaje Harry Singh, sprzedawca w Southall pochodzący z Azji. “Przez to zaczyna brakować pracy. Kiedy przybywałem na Wyspy było jej znacznie więcej, ale teraz UK bardzo się zmieniło”. Podkreśla również zasługi społeczności azjatyckiej w budowaniu gospodarczej Wysp. “Pracowaliśmy bardzo ciężko. A co zrobili ci Europejczycy? Nic!”

Dr Safder Datoo w UK pojawił się w 1971 roku, jako uchodźca z Tanzanii. Obecnie pracuje w północnym Londynie i narzeka na ostatnie fale imigracji, szczególnie te z wschodniej Europy. “Kiedy ja przybyłem do tego kraju nie dano mi żadnych benefitów” – deklaruje twardo podkreślając, że obowiązujący system opieki socjalnej jest niesprawiedliwy. Szczególnie wobec ciężko pracujących Brytyjczyków.

Za wyjście z Unii głosowali również muzułmanie, choć większość z nich opowiedziała się po stronie obozu Vote Remain. Imam w Southall Wasim Naqub deklaruje, że “jego religijnym obowiązkiem było zagłosowanie za opuszczeniem Unii” ponieważ “islam nawołuje do pomagania ludziom”.