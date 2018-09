Imigranci z UE oraz Brytyjczycy mieszkający poza Wielką Brytanią obawiają się o swoją przyszłość w razie braku umowy ws. Brexitu

Zarówno obywatele krajów Unii jak i obywatele brytyjscy żyjący w państwach europejskich obawiają się o swoją przyszłość w razie niepodpisania umowy ws. Brexitu między Wielką Brytanią i Unią.

Grupy reprezentujące obywateli po dwóch stronach kanału LaManche wystosowały apel zarówno do brytyjskich jak i unijnych negocjatorów, aby stworzyli przyszłościowy plan dla imigrantów z UE jak i Brytyjczyków żyjących w unii w razie braku umowy ws. Brexitu.

Dwie grupy: British in Europe i the3million wystosowały apel do negocjatorów Michela Barniera i Dominica Raaba o podpisanie porozumienia w sprawie praw imigrantów z UE żyjących w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków mieszkających w Europie, jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu.

"Możecie wspólnie zakończyć ten koszmar ponad 4 milionów z nas w trybie natychmiastowym" - napisały grupy w otwartym liście do negocjatorów. Twierdzą one, że zapewnienia, które pojawiły się w ten sprawie do tej pory nie są wystarczające, gdyż powinny być potwierdzone przez międzynarodową umowę.

Zarówno British in Europe i the3million twierdzą, że obywatele UE i Brytyjscy żyjący w krajach Wspólnoty najbardziej cierpią na "politycznej grze", która odbywa się między negocjatorami unijnymi i brytyjskimi.