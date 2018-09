Imigranci z UE dają każdego roku do brytyjskiego fiskusa 2,300 funtów więcej niż przeciętny brytyjski pracownik. Gdy ich zabraknie, wzrosną podatki w UK

Z najnowszych badań wynika, że imigranci z UE dają brytyjskiemu fiskusowi rocznie o 2,300 funtów więcej niż przeciętni Brytyjczycy. Jeśli po Brexicie faktycznie nastąpi redukcja imigracji, wtedy będą musiały wzrosnąć podatki.

W Wielkiej Brytanii po Brexicie będą musiały wzrosnąć podatki, jeśli rząd – zgodnie ze swoimi zamierzeniami – wprowadzi ograniczenia w imigracji na Wyspy. Związane jest to z faktem, że imigranci z UE mają o wiele większy wkład do budżetu państwa niż przeciętni brytyjscy pracownicy – wynika z opublikowanych we wtorek badań.

Zgodnie z najnowszymi danymi imigranci z UE dają brytyjskiemu fiskusowi 2,300 funtów więcej (rocznie) w podatkach niż przeciętny dorosły Brytyjczyk. Z kolei w ciągu całego swojego życia zawodowego wpłacają oni o 78,000 funtów więcej w podatkach, niż pobierają w ramach pomocy publicznej czy zasiłków. Z kolei bilans ten w przypadku Brytyjczyka wynosi zero.

Badania były kontrolowane przez Oxford Economics i zostały przeprowadzone dla brytyjskiego rządu. „Jeśli chodzi o finanse publiczne, imigranci z UE dają znacznie więcej niż pobierają, zmniejszając tym samym obciążenia podatkowe wśród innych podatników” – powiedział przewodniczący badaniu Ian Mulheirn.

„Co więcej ten znaczny wkład pozytywny utrzymuje się przez całe życie: większość imigrantów, którzy tutaj przyjeżdżają, są wykształceni, a wielu wyjeżdża jeszcze przed emeryturą, której nie pobierają od państwa brytyjskiego i nie obciążają go. Jeśli nowe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską przyczynią się do redukcji imigracji, z tych analiz wynika, że obciążenia podatkowe nałożone na innych obywateli, będą musiały wzrosnąć” – dodał Mulheirn.