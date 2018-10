Imigranci z UE mogą mieć problem z wynajmem mieszkań po Brexicie - mówią brytyjscy landlordzi

Residential Landlords Association zaapelowała o papierowe dokumenty dla imigrantów z UE, którzy będą chcieli pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, aby w ten sposób uniknąć przymusowych deportacji i drugiego skandalu Windrush.

Brytyjscy landlordzi twierdzą, że imigranci z UE, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, mogą mieć problemy przez brak pewności w związku z ich statusem po opuszczeniu Unii.

Residential Landlords Association (RLA), która reprezentuje ponad 30 tys. landlordów na Wyspach, napisała oficjalny list do ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida, w którym żąda zapewnienia imigrantom z UE papierowych dokumentów poświadczających ich status, aby w ten sposób uniknąć nieporozumień związanych z zachowaniem przez poszczególne osoby praw w UK po Brexicie.

Zgodnie z prawem do wynajmu będącego częścią polityki mieszkaniowej Theresy May, landlordzi są zobowiązani do sprawdzenia statusu imigracyjnego potencjalnych najemców. Jeśli tego nie zrobią, grozi im postępowanie prawne. Home Office z kolei zasugerowało, że wyśle imigrantom z UE, którzy uzyskają tzw. settled status, status osoby osiedlonej, cyfrowy kod, który będą przedstawiać pracodawcom oraz landlordom jako dowód na to, że mogą legalnie mieszkać i pracować na Wyspach.

RLA podkreśla jednak, że już teraz istnieją dowody na to, że ladlordzi nie wynajmują mieszkań tym imigrantom, którzy nie mogą udowodnić przedstawiając jeden dokument tego, że żyją w UK legalnie. Na tej podstawie mają obawy, że w przypadku braku takiego dokumentu poświadczającego settled status wśród imigrantów z UE, będą mieć oni problemy z wynajmem mieszkań po Brexicie.