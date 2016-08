Imigranci pochodzący z krajów UE nie zostaną deportowani po Brexicie. Jest jeden powód!

Theresa May nie będzie mogła deportować imigrantów pochodzących z krajów UE, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii przed Brexitem – twierdzi proeuropejski think tank. Powód? Zajęłoby to zbyt dużo czasu…

Nowa premier ma związane ręce w przypadku deportacji imigrantów pochodzących w krajów Unii po Brexicie. Przyczyną takiej sytuacji są cięcia przeprowadzone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które obecnie nie jest już w stanie śledzić liczby imigrantów z UE, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii – informuje proeuropejskie Centre for European Reform (CER).

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę obecne statystyki, deportowanie wszystkich imigrantów pochodzących z krajów Unii zajęłoby aż 140 lat. Jak twierdzi CER – próba odesłania pracowników pochodzących z Unii z powrotem do ich krajów jest „politycznie atrakcyjna” jednak „niepraktyczna, prawnie wątpliwa i niezgodna z brytyjskimi interesami”.

Camino Mortera-Martinez i John Springford z CER twierdzą, że „cały biurokratyczny wysiłek, którego wymagałaby identyfikacja i odesłanie unijnych imigrantów” byłby wręcz niemożliwy. Obywatele krajów Unii przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii nie muszą obecnie rejestrować się na Wyspach, dlatego nie wiadomo dokładnie, ilu ich tak naprawdę tutaj mieszka.

Z kolei Home Office – do którego zadań należałoby poradzenie sobie z oszacowaniem liczby imigrantów w kraju – jest teraz poważnie przeciążone, co jest efektem sześcioletnich cięć przeprowadzanych w ministerstwie. Z kolei bazowanie na liczbie Numerów Ubezpieczenia Społecznego (NIP) przy oszacowaniu ilości imigrantów nie jest dobrą metodą, gdyż wielu imigrantów, którzy opuścili już Wyspy, zachowało te numery.

Według Migration Observatory brak dostępu do prawdziwej liczby imigrantów z UE uniemożliwia przeprowadzenie procesu ewentualnej ich deportacji po Brexicie, gdyż potrwałaby ona aż 140 lat.