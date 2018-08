Ile polscy imigranci zarabiają w Norwegii? Najnowsze dane z 2018 roku

Skandynawia odwróci się do Wspólnoty i dołączy do Wielkiej Brytanii? Niewykluczone. Rząd w Finlandii zamierza zweryfikować umowy w ramach EEA i Schengen, a Norwedzy zamierzają "zastanowić się" nad sensem...

„To wygląda przerażająco! Powinno być całkowicie zakazane! Nigdy nie wiesz, kto pod tym się ukrywa, mogą to być terroryści z bronią” - takie komentarze wywołało wśród członków nacjonalistycznej grupy na...

W Oslo powiało grozą, gdy pewien pasażer miejskiego autobusu głośno narzekał na norweski parlament i mówił o chęci wysadzenia go w powietrze. Policja nadal poszukuje podejrzanego mężczyzny.

W kręgach neonazistowskich na całym świecie Anders Breivik uznawany jest za bohatera. Od 5 lat morderca otrzymał i wysłał do swoich „fanów” kilka tysięcy listów, a kilkaset kolejnych listów do Breivika...

Picie alkoholu w trakcie lotu to raczej kiepski pomysł – zwłaszcza, jeśli alkohol działa na nas mocno pobudzająco. O tym, jak szkodliwe jest spożywanie alkoholu przed i podczas lotu, przekonało się właśnie...

Jeszcze przed wejściem Polski do UE w 2004 roku liczba Polaków, którzy wyjechali z kraju i osiedli za granicą wynosiła około 800 tysięcy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 liczba ta wzrosła...

Żadnych podwyżek Real Wage w Wielkiej Brytanii do końca 2018 roku

Jak twierdzi Resolution Foundation – mieszkańcy Wysp nie mają co liczyć do końca 2018 roku na podwyżki Real Wage, czyli pensji dostosowanych do inflacji, uwzględniających koszty życia w danym rejonie.