Ile lat ma najmłodszy brytyjski gwałciciel?

Jedenastoletni chłopiec może “poszczycić się” tytułem najmłodszego gwałciciela na Wyspach Brytyjskich. Właśnie tyle lat miał, gdy przyłapano go na próbie napastowania seksualnego. Jego ofiara miała jeszcze mniej, bo zaledwie… dziewięć lat!

Do tego zdarzenia doszło w Blackpool, hrabstwo Lancashire 29 maja tego roku. Napastnika nakryła matka ofiary, która usłyszała dziwne hałasy dochodzące z sypialni swojego synka. Gdy do niej weszła zobaczyła 11-latka z opuszczonymi spodniami gwałcącego swojego (wszystko na to wskazuje!) kolegę.

Choć ten próbował tłumaczyć się, że nie wiedział co robi długotrwałe śledztwo, w które zaangażowani zostali biegli psycholodzy dziecięcy, pedagodzy i nauczyciele szkolni wykazało, że nie tylko był to gwałt, ale również nie było to odosobnione wydarzenie! Do napaści seksualnej dochodziło wielokrotnie, za właściwie każdym razem, gdy chłopcy się spotykali. Ofiara nie wydała swojego napastnika, ponieważ ten groził jej pobiciem, gdyby do tego doszło.

To jeszcze (niestety!) nie koniec tej historii. Dziewięciolatek nie był jednak jedyną ofiarą najmłodszego gwałciciela na Wyspach – okazało się, że ma on na swoim koncie napastowanie innego dziecka, tym razem jego równolatka. Do tego wydarzenie doszło, kiedy oskarżony został zwolniony z aresztu (oczywiście tego przeznaczonego dla nieletnich) za kaucją.

W sumie gwałciciel, którego imienia i nazwiska sąd w Blackpool Magistrates Court rzecz jasna nie mógł upublicznić, został skazany na gwałt, do którego doszło piętnaście razy na jednej i tej samej ofierze. Do tych budzących grozę wydarzeń doszło między kwietniem 2015, a sierpniem 2016. Nie wiadomo jeszcze jaką karę sąd wymierzy (prawdopodobnie!) najmłodszemu gwałcicieli w dziejach UK.