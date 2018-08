Ile chciałby zarabiać Polak z UK w ojczyźnie, żeby do niej wrócić?

Pensja sięgająca 5 tysięcy złotych na rękę - według raportu NBP właśnie to skłoniłoby polskich emigrantów w UK (i nie tylko!) do powrotu do Polski.

"Jak wynika z analiz (...) 49 procent migrantów planuje pozostać za granicą na stałe. Z drugiej strony oznacza to, że pozostałe 51 procent w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej myśli o wyjeździe z danego kraju" - czytamy w raporcie "Polacy pracujący za granicą w 2016 roku" przygotowanego przez Narodowy Bank Polski.

"Większość z osób, które nie planuje zostać na stałe w danym kraju, albo chce wrócić do Polski (48 procent odpowiedzi) albo nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie kierunku wyjazdu (39 procent). Jedynie mały procent (13 procent) deklaruje, że po wyjeździe z danego kraju, poszuka pracy poza Polską w innym zagranicznym kraju" - czytamy dalej.

Co jednak najciekawsze w tym wszystkim zarówno ci, którzy wiążą swoją przyszłość z krajem, w którym obecnie żyją i zarabiają, jak i ci którzy w jakiejś perspektywie planują powrót do kraju, są podatni na argument finansowy. Jak wynika z raportu NBP "satysfakcjonującym wynagrodzeniem w Polsce dla tych, którzy wyjechali jest kwota około 5 tysięcy złotych netto". Jednym słowem, gdyby polskim imigrantom udało im się znaleźć ofertę tego typu z chęcią wróciliby do kraju.

Warto jednak dodać, że do deklaracji polskich migrantów należy podchodzić "z dużą ostrożnością". Co to konkretnie znaczy? "Dotychczasowe obserwacje pokazują, że migranci raczej zmieniają zdanie i decydują się na kontynuowanie pobytu za granicą i nie realizują swoich planów dotyczących powrotów. Najlepiej świadczy o tym systematyczny wzrost udziału osób, chcących pozostać za granicą na stałe, który z roku na rok jest co raz większy. W 2014 roku deklarację taką złożyło 45 procent badanych, w 2010 roku 36 procent"- czytamy.

W 2017 wskaźnik ten sięgnął 18 procent.

Okazało się również, że jedna trzecia Polaków zarabiających w obcych walutach przesyła pieniądze do swojej ojczyzny. Najczęściej robią raz w miesiącu, rzadziej co dwa, trzy miesiące. Przeciętnie kwoty te sięgają 2501 zł (kwota transferowana z UK), 2461 zł (Niemcy), 1980 zł (Irlandia), 1795 (kraje niderlandzkie).