Idzie zima zła – Wielka Brytania powinna szykować się na mróz i śnieg

Długoterminowe prognozy nie zostawiają żadnych wątpliwości – nadchodząca zima będzie nie tylko obfitowała w śnieg, ale i temperaturę utrzymującą się mocno poniżej zera. Kiedy będziemy musieli szykować ciepłe ubrania?



Na szczęście, mamy jeszcze trochę czasu. Według prognoz pierwsze uderzenie zimy ma mieć miejsce (dopiero!) za sześć tygodni i ma być ono zaledwie zapowiedzią czteromiesięcznego okresu, kiedy śniegu nie będzie brakować, a aura będzie bardzo nieprzyjazna. Meteorolodzy z Met Office przewidują, że czekają nas bardzo obfite opady białego puchu, a zima będzie surowa i mroźna.

Pilne: Mężczyzna zadźgany nożem we Wschodnim Londynie!

W grudniu możemy spodziewać się “białych Świąt”, później wielu śnieżnych burzy, a mróz będzie trzymać nawet do lutego. Po paru łagodnych i stosunkowo mokrych zimach ta z 2016 będzie prawdopodobnie najzimniejszą od przynajmniej sześciu lat.

Nie dajmy się zwieść dość łagodną jesienią i niezwykle ciepłym wrześniem – już wkrótce pogoda może się radykalne zmienić. Zima na dobre zacznie się w listopadzie i tradycyjnie najmocniej uderzy na północy UK. James Madden z Exacta Weather przestrzega przed bardzo gwałtownymi burzami ze śniegiem, lokalnymi podtopieniami i zamieciami. Mroźną pogodę nad Wyspy pojawi się wraz z zimnym powietrzem znad Arktyki oraz zjawiskiem zwanym Oscylacją Północnoatlantycką.

Będzie więcej pracy dla pielęgniarek z zagranicy! Łatwiej będzie zdać test z jęz. angielskiego!

Przez ostatnie 12 miesięcy na terenie Wielkiej Brytanii dochodziło do wielu anomalii pogodowych, z jakimi nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesiątki lat. Ostatnia zima była trzecią najłagodniejszą w historii, a w mijającym miesiącu odnotowano najcieplejszy dzień września od 105 lat. Lato z kolei zaczęło się bardzo chłodno i przyniosło ulewne deszcze. W świetle tego wszystko mroźna zima jawi się bardzo “normalnie”, co po części zawdzięczamy globalnemu wpływowi El Nino.