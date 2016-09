Ideologia gender zalewa Wielką Brytanię: chłopcy mogą od teraz nosić w szkołach spódniczki!

Ideologia gender ma się w Wielkiej Brytanii coraz lepiej. Zgodnie z forsowaną przez rząd polityką ”neutralności płciowej”, chłopcy będą mogli od teraz nosić w szkołach spódniczki.

Koncepcję „neutralności płciowej” przyjęło już w Wielkiej Brytanii 80 szkół państwowych, w tym 40 szkół podstawowych. W „neutralnie płciowej” szkole chodzi o to, żeby dziecko mogło się ubrać tak, jak się czuje, niezależnie od swojej płci biologicznej. Szkoły, które postawiły na „neutralność płciową”, przeredagowały swoje przepisy dotyczące ubioru dla chłopców i dziewczynek, i zezwoliły chłopcom przychodzić na lekcje w spódniczkach.

Inicjatywie władz brytyjskich otwierających się na gender przyklasnęły środowiska lewicowe walczące o prawa gejów, lesbijek i transseksualistów. Rzecznik organizacji Stonewall powiedział, że wszelkie wysiłki zmierzające do wspierania młodych ludzi w kwestii odnajdywania swojej prawdziwej tożsamości płciowej cieszą i są mile widziane. Rzecznik dodał też, że „żaden transseksualista nie powinien być zmuszany do tego, żeby ubierać się w sposób dla siebie niekomfortowy”, ponieważ może to być dla niego bardzo szkodliwe.

A jak swoje decyzje dotyczące zmiany przepisów odnośnie mundurków tłumaczą sami dyrektorzy szkół? Richard Cairns, dyrektor Brighton College zaznaczył na przykład, że w szkole zostanie utrzymany podział na mundurki dla dziewczynek i dla chłopców, ale że każde dziecko będzie mogło swobodnie zadecydować, w co woli się ubierać.

- Jeśli niektórzy chłopcy albo niektóre dziewczynki są szczęśliwsi identyfikując się z płcią inną do tej, z którą się urodzili, to moim zadaniem jest im w tym pomóc. Jedyne na czym mi zależy, jako dyrektorowi szkoły, jest dobro dzieci i ich szczęście – wytłumaczył Cairns.

