Huragan Florence zbliża się do Wielkiej Brytanii. Ma przynieść drastyczną zmianę pogody w przyszłym tygodniu

Huragan Florence, który szaleje obecnie nad Atlantykiem, zbliża się do Wielkiej Brytanii. Meteorolodzy ostrzegają, że może on przynieść drastyczną zmianę pogody w przyszłym tygodniu w postaci silnych porywów wiatru dochodzących do 65 mil na godzinę i obfitych opadów deszczu.

W przyszłym tygodniu mieszkańcy Wysp muszą liczyć się z raptowną zmianą pogody. Ciepła i słoneczna jesień zamieni się w obfite opady deszczu i silne porywy wiatru. Ciężkie warunki atmosferyczne wystąpią w związku z tropikalnym huraganem Florence, który nadciąga nad Wielką Brytanię.

Obywatele państw unijnych popierają plan rezygnacji ze zmiany czasu!

Obecnie znajduje się on w pobliżu Stanów Zjednoczonych nad Atlantykiem, jednak powoli przemieszcza się w stronę Europy Zachodniej, a meteorolodzy twierdzą, że przybierze on na sile przechodząc przez cieplejsze wody.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że, gdy dotrze on do Wysp Brytyjskich, uderzy z dużą siłą dochodzącą do 65 mil na godzinę. Wtedy też pojawią się obfite opady deszczu i nastąpi spadek temperatury. Synoptycy ostrzegają w związku z tym przed bardzo niestabilną pogodą w ciągu nadchodzących tygodni.

Brytyjczyk chory na raka, któremu odebrano zasiłki, zmarł z zaledwie 8 funtami na koncie