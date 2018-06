Horror w Londynie: 30-letnia kobieta i roczne dziecko dźgnięci nożem! Trwa obława na nożownika

30-letnia kobieta i jej roczne dziecko zostali zaatakowani nożem w swoim domu w zachodnim Londynie. Dziecko znajduje się w stanie krytycznym i walczy o życie.

Do tego przykrego zdarzenia doszło wczoraj w godzinach wieczornych w jednym z domów przy ulicy Swinfield Close w Hanworth (London Borough of Hounslow). 30-letnia kobieta i jej roczne dziecko zostali dźgnięci nożem - prawdopodobnie przez mężczyznę, który mieszkał z nimi pod jednym dachem. Z informacji przekazanych mediom przez Metropolitan Police wynika, że nie dokonano jeszcze żadnego aresztowania i że trwa obława na nożownika.

Matka z dzieckiem zostali natychmiast przetransportowani do szpitala w zachodnim Londynie. Kobieta odniosła rany, które nie zagrażają bezpośrednio jej życiu, natomiast dziecko jest w stanie krytycznym i lekarze walczą obecnie o jego życie.

As much as I like spotting the helicopters overhead, it can’t be a good thing seeing both @NPASRedhill G-POLF & @LDNairamb G-HMS in attendance over #Hanworth#Feltham#Oriel this evening. Fingers crossed whoever might be on board makes a good recovery. pic.twitter.com/BZJTJerk67