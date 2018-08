Horoskop słowiański na sierpień

Zobacz, co o osobach urodzonych w sierpniu wiedziały ludy słowiańskie.

Z racji tego, że w sierpniu występuje szczególnie dużo burz, to miesiąc ten był kojarzony z gromowładnym Perunem i to właśnie on jest patronem osób, które urodziły się w tym okresie. Perun był władcą wszystkich słowańskich bóstw, więc otaczany był szczególną opieką i czcią, ale miał też i duży wpływ na swoje dzieci. Osoby urodzone w sierpniu kojarzone były zatem jako ludzie władczy, ambitni, dostojni i żądni sukcesów.

Jeśli urodziliście się w sierpniu, to według Słowian najlepszą karierę zrobicie w wojsku lub w polityce oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby ze zdolnościami przywódczymi. Dzieci Peruna potrafią pokazać się zawsze z najlepszej strony i będą zawsze bronić swojego zdania i pozycji. Perunowe dzieci nie idą też z przysłowiowym prądem, ale zawsze w kierunku przez siebie obranym. Cechą, która ich wyróżnia, jest też nieustępliwość i wiara we własne siły. Urodzeni w sierpniu nie załamią się też w przypadku niepowodzenia, ale ambitnie i konsekwentnie będą próbowali dążyć do swojego celu, podejmując decyzje szybko i zdecydowanie.

Dzieci Peruna mają jednak swoje ciemne oblicze. Są przekonani, że są ósmym cudem świata, a przez to twierdzą, że należy im się wszystko co najlepsze. Co prawda zawsze utrzymują pozytywne stosunki z bliskimi, ale w kłótni potrafią być straszni, dlatego nie warto ich prowokować, ponieważ ich upór i zdolności lepiej przydadzą się do realizacji jakichś wyższych idei czy zadań.

Z racji tego, że Perun jest przywódcą Bogów, to jego dzieci potrzebują być zawsze w centrum uwagi, domagając się podziwu i poważania. Skłonność do przwództwa sprawia, że często podejmują decyzję za innych, ale faktem jest, że robiąc to zawsze kierują się ich dobrem. Perunowi można także zaufać i powierzyć mu swoje problemy, ponieważ nie przejdzie koło nich obojętnie.

Dzieci Peruna cenią sobie również uciechę i radość z życia. Gdy są zakochani, to automatycznie stają się romantyczni i czarujący. Mężczyźni urodzeni w znaku Peruna bardzo cenią sobie także życie rodzinne i bliskich, ponieważ oni dają im siłę do działania. Kobiety cechują się nadzwyczajną troską o dobro rodziny, a zarówno jedni, jak i drudzy są idealnymi rodzicami, którzy popychają swoje dzieci do działania.