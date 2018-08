Horoskop na wrzesień 2018

Przeczytaj i zobacz, co czeka cię we wrześniu 2018 roku.

Baran

Wrzesień dla Baranów będzie burzliwy i pełen ekscytacji. Może okazać się, że nowo zawarte znajomości przyniosą nieoczekiwane zmiany i wyzwania w pracy. Jednak trzeba uważać, żeby nie brać na swój kark zbyt wielu spraw. W życiu prywatnym Barany postawią na spokój i rodzinną atmosferę, co skutecznie oddali od nich wszelki stres i zdenerwowanie codziennością.

Byk

Byki we wrześniu powinny trochę zwolnić, ponieważ ostatnio dużo pracowały i wiele się u nich działo. Dlatego warto zadbać o własny komfort i własne zdrowie, które przecież jest tylko jedno. Jeśli byki są samotne, to wrzesień będzie doskonałą porą do nawiązania nowych znajomości, ale także otwarcia się na stare z pozoru zakończone już znajomości. Warto dać im szanse, ponieważ może być to najlepsza decyzja w życiu.

Bliźnięta

Większość czasu we wrześniu Bliźnięta spędzą leżąc na kanapie i zastanawiając się, co by tu zrobić. Aby uniknąć marazmu trzeba zebrać się z łóżka i zacząć uprawiać jakiś sport. Trzeba dbać o kondycje fizyczną, a szczęście i ochota do robienia nowych rzeczy same przyjdą. W pracy warto zwrócić uwagę na rady współpracowników, ponieważ mogą one wam pomóc w wykonywaniu waszych obowiązków.

Rak

Zbliżająca się jesień będzie dla Raków wymówką, żeby wieczorami siedzieć w domu przed telewizorem. I dobrze, ponieważ całe lato Raki ciężko pracowały, więc należy im się trochę odpoczynku i relaksu. Jeśli jesteście w związku, to najlepszym relaksem będzie spędzenie czasu z partnerem i wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia.

Lew

We wrześniu Lew będzie znajdował się pod wpływem marsa i Jowisza, które na zmianę będą go wpędzały w dobry i ponury nastrój. Pełen wzlotów i upadków wrzesień będzie dla Lwa, zatem utrapieniem, ale Lwy z reguły są wytrzymałe. Na szczęście możecie liczyć na przyjaciół, którzy przyjdą wam z pomocą. Zwróćcie uwagę na pracę, ponieważ wiele obowiązków może was przerosnąć, jeśli się nie skoncentrujecie.

Panna

Wrzesień dla Panny to czas szybkiego powrotu do pracy po spokojnym czasie wakacyjnego rozluźnienia. Nagle może spaść na was wiele obowiązków, w których ciężko będzie się rozeznać. Dlatego zróbcie trzy wdechy i spójrzcie na nie innym wzrokiem, a na pewno znajdziecie rozwiązanie. Partnerzy w życiu również mogą się dać we znaki, ale takie problemy najlepiej rozwiązać poświęceniem uwagi drugiej połówce.

Waga

Wrzesień będzie dla Wag miesiącem próby. Staniecie przed trudnymi wyborami, z których żaden nie będzie wydawał się słuszny. Liczcie jednak tylko na własną intuicję i nie słuchajcie porad innych, którzy nie są przecież w waszej skórze. Nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka, ponieważ nie przyniesie to niczego dobrego zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. We wrześniu warto zacząć uprawiać jakiś sport, ponieważ to potrafi was wyciszyć.

Skorpion

Skorpiony we wrześniu mogą dać się ponieść rozrywkom i imprezom. Po pracowitych miesiącach letnich nadszedł czas, żebyście i wy trochę skorzystali z przyjemności życia, więc korzystajcie! Byle z umiarem, ponieważ ze wszystkich kłopotów wyciągną was najbliżsi. Porada dla Skorpionów: syndrom dnia poprzedniego najlepiej leczyć wodą z cytryną. Skorpiony będące w związkach powinny uważać, ponieważ mogą poznać kogoś, kto będzie ich uwodził.

Strzelec

Strzelce mogą sobie pogratulować miło spędzonego ostatniego miesiąca i zabrać się za pracę, ponieważ będą jej miały ponad miarę. Jednak możecie zwrócić się do swoich współpracowników o pomoc, którzy chętnie jej udzielą. Dzięki temu przełożeni zwrócą uwagę na wasze zdolności interpersonalne, co zaowocuje w przyszłości. Samotni strzelcy znajdą kolejną "ofiarę" na celowniku, ale długo będą musiały się starać, żeby coś z tego wyszło.

Koziorożec

Koziorożce we wrześniu znajdą się pod wpływem marsa, który sprawi, że będą chciały podjąć każdą nadarzającą się okazje do podjęcia ryzyka. Uważajcie, ponieważ fortuna bywa okrutna i podjęte na szybko ryzyko może się odwrócić na waszą niekorzyść. Wpływ marsa rozbudzi w was niespożyte siły na imprezowanie. Jeśli jesteście samotni, to skorzystajcie z tych sił i puśćcie się w wir spotkań towarzyskich, ponieważ może to przynieść nową, ciekawą znajomość. A kto wie, co więcej.

Wodnik

Wrzesień będzie czasem wzmożonej pracy zawodowej, ponieważ trzeba będzie nadrobić wakacyjne zaległości. Jednak wodniki szybko się z nimi uporają i będą mogły wrócić do tego, czym zwykle się zajmują. Jeśli jednak nie masz, do czego wracać, to, czym prędzej znajdź sobie w życiu hobby. Jeśli jesteś w związku zaproponuj swojej drugiej połówce coś nowego, a zobaczysz, jaka czeka cię nagroda. Jeśli wodnik jest samotny, to nie musi wybierać się na "łowy", ponieważ miłość sama do niego przyjdzie, ale będzie musiał uważnie obserwować otoczenie, aby jej nie przegapić.

Ryby

Koniec wakacji dla Ryb to czas szczególnie uciążliwy z uwagi na nadmiar wiadomości, które do nich dochodzą. Wszystko wokół dzieje się tak szybko, że Ryby mogą stracić orientację i kompletnie się pogubić. Przystańcie na chwilę i rozejrzycie się wokół siebie, a dostrzeżecie drogę - swoją drogę. Nie zapominajcie o rodzinie, ponieważ ta zawsze stanie na wysokości zadania i w trudnych chwilach was wesprze. Dlatego, jeśli ktoś bliski zwróci się do was z pomocą, nie odmawiajcie tej osobie.