Home Office przymyka oczy na zmuszanie nastolatek do małżeństwa za granicą i rozdaje wizy ich mężom

Wiele nastolatek z Wielkiej Brytanii pada ofiarami okrutnego procederu, który ma przynieść ich rodzinom upragnione wizy. Młode dziewczyny są zmuszane do małżeństwa, ponieważ w ten sposób ich rodziny chcą zdobyć prawo do wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa.

Dziewczyny mające około 15 lat są zmuszane do wyjścia za mąż za granicą i często są też gwałcone, przez co zachodzą w ciążę. Ich rodziny wierzą, że dzięki temu łatwiej im będzie otrzymać brytyjską wizę. W zeszłym roku 88 kobiet w Wielkiej Brytanii próbowało zablokować aplikacje o wizy swoich mężów, ale Home Office zaakceptował większość z nich.

Organizacje charytatywne biją na alarm oskarżając urzędników o to, że nie blokują obcokrajowcom nadużywającym przemocy na tle rasowym, religijnym i kulturowym dostępu do Wielkiej Brytanii.

Większość kobiet zmuszanych do małżeństw wywożonych jest do Azji Południowej, ponieważ myślą, że udają się tam na wakacje. Na miejscu okazuje się, że cel jest zupełnie inny. Jedna z nastolatek, która padła ofiarą takiego procederu twierdzi, że "żyła jak niewolnik" po przyjeździe poślubionego przez siebie mężczyzny, który otrzymał na to pozwolenie od Home Office.

Prawdziwej liczby ofiar nie da się jednak oszacować, ponieważ wiele dziewcząt boi się zwrócić do kogokolwiek po pomoc. Organizacja charytatywna Karma Nirvana podaje, że odbiera ponad 13 tys. telefonów rocznie od nastolatek, które zostały zmuszone do małżeństwa.

Rubie Marie miała zaledwie 15 lat, gdy została zabrana do Bangladeszu, gdzie wyszła za mąż za 30-letniego mężczyznę, choć na formularzu jej rodzina wpisała, że ma lat 16.

"Tam, jeśli masz czerwony paszport, to jesteś dużo warta" - powiedziała 15-latka.

Rubie została wywieziona do Bangladeszu przed egzaminami GCSE przez swojego ojca, który oznajmił jej, że wychodzi za mąż.

"Byłam zawstydzona. Byłam dzieckiem. Kiedy się dowiedziałam, to rzuciłam talerz z jedzeniem na ziemię i wybiegłam do mojego pokoju. Wtedy dowiedziałam się, że jeden z moich wujków udał się do wioski, gdzie zaczął negocjacje" - powiedziała Ruby.

Kobieta poznała swojego męża w 1998 roku w dzień swojego ślubu.

"Mimo tego, że zwracaliśmy uwagę, żeby Home Office pomagał ofiarom zmuszanym do małżeństw, to niewiele z tym robiono i zamiast tego życie ofiar zostało wystawione na ryzyko" - powiedziała Yvette Cooper z komisji home affair.

Od 2004 roku zmuszanie do małżeństw jest w Wielkiej Brytanii nielegalne, a osobom łamiącym w tym względzie prawo grozi 7 lat więzienia.