Grupa Wyszehradzka żąda od Wielkiej Brytanii: Nasi obywatele muszą zachować swoje prawa po Brexicie!

Grupa Wyszehradzka żąda od Wielkiej Brytanii gwarancji, by obywatele Polski, Słowacji, Czech i Węgier mogli zachować swoje obecne prawa na Wyspach także po Brexicie. W przeciwnym razie będzie blokować negocjacje Theresy May z Unią…



Premier Słowacji podczas przemówienia na zgromadzeniu Grupy Wyszehradzkiej powiedział: „Dopóki nie otrzymamy gwarancji, że nasi obywatele zachowają te same prawa, zawetujemy każde porozumienie między Unią a Wielką Brytanią”. Theresa May jest jednak daleka od tego, by się zgodzić na zachowanie przez imigrantów z Unii tego samego statusu, jaki posiadają obecnie.

Tusk: Brexit rozpocznie się w styczniu! Theresa May nie pójdzie na ustępstwa w sprawie imigracji

Premier Wielkiej Brytanii podkreśla jednak, że bardzo jej zależy na tym, by zostali oni na Wyspach po Brexicie, jeśli podobne prawa Brytyjczyków na terenie Unii będą respektowane. Premier Słowacji powiedział, że kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy i Węgry) nie będą szły na żadne kompromisy.

Natomiast liderzy unijni podkreślili w piątek, że Wielka Brytania nie otrzyma dostępu do wolnego rynku, jeśli nie zaakceptuje prawa do swobodnego przepływu osób, które jest podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej. Żądania Grupy Wyszehradzkiej i jej groźba zawetowania, każdego uzgodnienia między Theresą May a Unią, zostały postawione przez premiera Słowacji po tym, jak Wielka Brytania zadeklarowała, że rozpocznie oficjalny proces wyjścia z UE w styczniu lub najpóźniej w lutym 2017 roku.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!