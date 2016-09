Gospodyni domowa zaczęła ścinać głowy dżihadystom! Państwo Islamskie się jej boi

Dzielna Irakijka pokazuje, jak należy walczyć z Państwem Islamskim. Przez swoje drastyczne i brutalne metody działania stała się znana wśród bojowników ISIS, którzy robią wszystko, żeby ją zabić. Kim jest najdzielniejsza bojowniczka Bliskiego Wschodu?

Nazywa się Wahida Mohamed Al-Jumaily, ma 39 lat i przewodzi grupą 70 uzbrojonych po zęby żołnierzy, których prowadzi do walki z samozwańczym Państwem Islamskim. Sposób, w jaki traktuje swoich wrogów jest tak brutalny, że stała się znana wśród bojowników ISIS.

Lepiej znana jako Um Hanadi wraz ze swoim oddziałem walczy z Państwem Islamskim w niedawno wyzwolonym mieście Shirqat, które znajduje się około 70 km od Mosulu.

„Walczyłam z nimi, odcinałam im głowy i paliłam ich ciała” – mówi Wahida Mohamed Al-Jumaily. Na dowód tego umieściła na Facebooku zdjęcie, na którym widać ją trzymającą odciętą głowę islamskiego bojownika. Na innym z kolei widać ją, jak trzyma dwie odcięte ludzkie głowy w garnku. Na trzecim widać bezgłowe ciała w trakcie ich spalania.

Dzięki swoim ekstremalnie brutalnym metodom naraziła się nie tylko szeregowym dżihadystom z ISIS, ale także przywódcy terrorystów, samozwańczemu kalifowi Abu Bakr al-Bagdadiemu. „Jestem najbardziej poszukiwaną osobą przez Państwo Islamskie, nawet premier Iraku nie jest tak poszukiwany” – powiedziała wojująca gospodyni.

„Chcieli mnie zabić 6 razy. Miałam odłamki w głowie i w nogach, miałam połamane żebra, ale to nie powstrzyma mnie przed kontynuowaniem mojej walki” – powiedziała Irakijka w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji.

Iraqi grandmother ‘beheaded and cooked #Isis soldiers’ heads to avenge her family’s death. #Iraq pic.twitter.com/J6CqqobavE

— The Baghdad Post (@TheBaghdadPostE) 29 września 2016