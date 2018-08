Gdzie złożyć skargę w sprawie zasiłku na dziecko?

Pobierając zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii każdy ma prawo złożyć skargę, jeśli uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie.

Złożenie skargi w związku z pobieraniem zasiłku na dziecko w Wielkiej Brytanii wiąże się ze skontaktowaniem z Child Benefit Office. Skarga związana z zasiłkiem może wynikać z błędnej kwoty zasiłku lub nieprzyznania go.

Jak złożyć skargę?

- online (trzeba mieć założone konto Government Gateway);

- telefonicznie lub pisemnie - w obu przypadkach należy zwrócić się do Child Benefit Office;

Jeśli zdecydujesz się na skargę pisemną, to powinna ona zawierać:

- twój numer National Insurance (NIN);

- twoje pełne imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;

- szczegóły na temat tego, co się stało i kiedy to miało miejsce;

- wszelkie numery referencyjne;

- propozycję rozwiązania sporu;

- na samej górze dokumentu powinno znaleźć się słowo "skarga"

Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi

Jeśli odpowiedź cię nie usatysfakcjonowała, to możesz zwrócić się do Child Benefit Office, aby jeszcze raz zbadało ono twoją sprawę. Biuro samo udzieli ci informacji o tym, jak to zrobić. Jeżeli jednak nie zgadzasz się z ostateczną decyzją, to możesz skontaktować się z NIEZALEŻNYM RZECZNIKIEM.

Oprócz tego ostatecznym rozwiązaniem pozostaje zwrócenie się do posła z twojego regionu lub Rzecznika Praw Finansowych.

Warto wiedzieć, że jeśli Child Benefit Office uzna, że popełniło błąd, to możesz zażądać od nich zwrotu kosztów złożenia zażalenia, takich jak znaczek pocztowy czy koszt rozmowy telefonicznej. Informacje o tym, jak to zrobić, udziela samo Child Benefit Office.