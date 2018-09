Gdyby referendum ws. Brexitu odbyło się dzisiaj, 59:41 Brytyjczyków zagłosowałoby za pozostaniem w UE

Opuszczenie struktur Unii Europejskiej to największe zagrożenie, z jakim zmierzyć się musi Wielka Brytania – stwierdził w przemówieniu przed przedstawicielami Brytyjskiej Izby Biznesu minister finansów...

Pan Wiktor Moszczyński, który aktywnie działa w grupie the3milion i walczy o prawa imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii po Brexicie, napisał do redakcji Polish Express. Oto, czego według niego Polacy powinni...

Brytyjscy przedsiębiorcy do Theresy May: Potrzebujemy imigrantów z UE do pracy!

Najnowszy raport London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) pokazuje, że odcięcie się od pomocy pracowników z UE po Brexicie doprowadzi do zmniejszenia produkcji w gospodarce o 7 miliardów funtów i...