Gang uchodźców zgwałcił nastolatki w Wielkiej Brytanii! Policja to zataiła

W brytyjskich mediach głośnym echem odbiła się sprawa zatajenia przez policję z Newcastle gwałtów dokonanych przez syryjskich uchodźców na nastoletnich dziewczynach w parku w centrum miasta.

Policja w Newcastle ukryła zbiorowy gwałt dokonany przez 7-osobowy gang uchodźców na nastoletnich Brytyjkach. Poinformowano jedynie o kradzieży 19 słoików z krewetkami oraz porysowaniu samochodu. Szokująca wiadomość o gwałtach została ujawniona dopiero w raporcie BBC i to ze zncznym opóźnieniem.

Sama stacja także została oskarżona o ukrywanie tej informacji, która najprawdopodobniej dotarła do niej dużo wcześniej. Według „Mail on Sunday” policja przekazała BBC wiadomość o gwałcie cztery tygodnie przed podaniem przez stację tej informacji do wiadomości publicznej, kiedy to gwałciciele zostali postawieni przed sądem.

Do więzienia trafiło tylko czterech gwałcicieli, a trzech zostało wypuszczonych na wolność. 18-letni Syryjczyk, Omar Badreddin został oskarżony o gwałt jednej dziewczyny, 20-letni Mohammed Alfrouh o zgwałcenie dwóch dziewczyn, a następnego dnia skazano za to samo przestępstwo 18-letniego Mohammada Allakkouda oraz 17-latka, którego nazwiska do tej pory nie ujawniono ze względu na niepełnoletniość.

Na pytanie o to, dlaczego tak późno podano do wiadomości publicznej informację o gwałcie dokonanym przez uchodźców, policja z Newcastle stwierdziła, że aresztowań dokonano tak szybko, że nie było potrzeby informowania o zdarzeniu.

