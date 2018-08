Funt stracił na wartości po ujawnieniu planów rządu na wypadek ewentualnego braku umowy z Unią Europejską

Na wczorajsze przedstawienie rządowych planów na Brexit bez umowy funt zareagował spadkiem wobec dolara i euro.

Po wczorajszym wystąpienia ministra ds. Brexitu Dominca Raaba, w którym polityk przedstawił plan rządu brytyjskiego na ewentualność wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez podpisania stosownej umowy, kurs funta obniżył się. W stosunku do dolara brytyjska waluta spadła o 0,6 proc. i dzisiaj za jednego funta trzeba płacić 1,2835 dolara. Spadek kursu w stosunku do euro był nieco mniejszy i wynosił 0,3 proc., co daje 1,1103 euro.

UWAGA: W przypadku braku porozumienia z UE znacznie wzrosną koszty użytkowania kart płatniczych!

Część analityków spodziewała się takiej reakcji funta przedstawienie planów na tzw. twardy Brexit. Większość analiz wskazuje nawet, że im bliżej będzie daty Brexitu, tym funt będzie bardziej spadał. Z przedstawionych wczoraj planów wynika, że w razie twardego Brexitu użytkownicy kart kredytowych będą musieli zapłacić "podatek od Brexitu", który może wynieść nawet 166 mln funtów. Rząd przewiduje też, że brak umowy uderzy w firmy dokonujące płatności międzynarodowych, co odbije się na konsumentach płacących w euro, ponieważ czas przeliczania będzie dłuższy. \

To tylko niektóre z zakładanych przez rząd scenariuszy, ale odbiły się one na kursie funta, który mimo niedawnego podwyższenia kursu wciąż odnotowuje długofalowy spadek.

"Nie da się ukryć, że w razie Brexitu bez umowy wyjścia kraj ten będzie dryfował na nieznane dotąd wody, co może przynieść trudne do przewidzenia rezultaty. Rządowe plany są dalekie od uspokajania wszystkich, a wręcz sprawiają, że obawy rosną i podważają zdolność rządu do osiągnięcia sukcesu w negocjacjach" - powiedział ekonomista Bryan Cave.

I to właśnie dalszy wzrost obaw wobec przyszłości brytyjskiej gospodarki po twardym Brexicie budzi największe obawy inwestorów, którzy nie w tym momencie skorzy do podejmowania ryzyka.

"Dalszy wzrost obaw wobec Brexitu i negocjacji będzie skutkował kolejnymi obniżkami kursu funta" - powiedział Cave.

No-deal Brexit coraz bliżej - Rząd opublikował pierwsze zalecenia dla obywateli UK na wypadek braku porozumienia z UE

Mike Cherry, prezed Federacji Małych Przedsiębiorców powiedział, że rząd obecne działania rządu powinny być "bardziej przejrzyste".