Na kanale La Manche starcie między brytyjskimi i francuskimi rybakami. Łodzie wzajemnie się taranują

Fot: YouTube

Trwa prawdziwa wojna pomiędzy brytyjskimi i francuskimi rybakami. Na wodach kanału La Manche łodzie wzajemnie się taranują, dochodzi już do starć z użyciem kamieni i środków pirotechnicznych.

Co jest powodem tego przybierającego na sile konfliktu? Pewien gatunek małża, a konkretnie przegrzebek wielki (Pecten maximus), prawdziwy przysmak kulinarny, który dla wielu krajów (między innymi Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii) ma duże znaczenie ekonomiczne. Choć łodzie pod brytyjską banderą mają prawo łowić je na rzeczonym obszarze, to według Francuzów wyspiarze "w sposób bezmyślny uszczuplają populację przegrzebków".

Napięcia na tym tle ciągle rosną, a zbliżający się Brexit wcale nie poprawia i tak trudnej sytuacji. Ostatnio w pobliżu Zatoki Sekwany doszło do prawdziwej bitwy. Brytyjczycy zostali zaatakowani przez Francuzów - ich łodzie zostały staranowane, a oni sami obrzucani kamieniami i racami. Na nagraniach, które później zostały opublikowane w mediach społecznościowych widać wyraźnie agresywne zachowania napastników, którzy nie szczędzą przekleństw. Ostatecznie Brytyjczycy się "wycofali".

Co jest powodem tego konfliktu? Otóż na rzeczonych wodach rybacy z UK mają prawo łowić skorupiaki przez cały rok. Z kolei Francuzi mogą to robić jedynie w sezonie, czyli między 1 października a 15 maja. Z ich perspektywy jest to niedopuszczalne i niesprawiedliwie, czemu dali wyraz podczas specjalnego protestu zorganizowanego 27 sierpnia pod hasłem "stop brytyjskiemu plądrowaniu". Brało w nim udział około 40 łodzi.

Natomiast rybacy z UK nie ukrywają, że to co robią ich koledzy po fachu zza kanału to zwykłe piractwo. Jak donosi telewizji BBC pojawiła się propozycja dodatkowej ochrony, którą miałby zapewnić rząd. Brytyjskie National Federation of Fishermen’s Organisations wezwało do uspokojenia tej napiętej sytuacji i wezwało obie strony do negocjacji.

Z kolei szkockie White Fish Producers Association mocno potępiło działania Francuzów, co nie może dziwić w związku z tym, że jedna z najbardziej poszkodowanych jednostek pochodziła właśnie z Highlands.