Film Brytyjczyka obrażający polskie dziewczyny zniknie z sieci za 48h – to ostatnia szansa, aby go obejrzeć!

29 maja zeszłego roku napisaliśmy artykuł o krótkim filmiku, w którym brytyjscy podrywacze pokazują jak zaciągać polskie dziewczyny do łóżka. Materiał wzbudził u naszych czytelników niemałe kontrowersje.



Trójka Brytyjczyków, Eddie, Richard i Gerald, do Polski przyjechali, aby sprawdzić, czy ich metody podrywania równie dobrze co na Angielki, działają na Polki. Okazuje się, że jak najbardziej – Brytyjczycy przekonują, że z zaciągnięciem warszawianki czy krakowianki do łózka żaden wyspiarz nie powinien mieć problemu.

Oczywiście pod warunkiem stosowania się do udzielonych przez nich rad. Działania mistrzów podrywu ze Street-Attraction spotkały się z wielkim oburzeniem wśród czytelników. Słusznym czy niesłusznym – nie nam oceniać. Cały tekst możecie przeczytać pod tym linkiem www.polishexpress.co.uk/brytyjczycy-ucza-jak-zaliczyc-w-warszawie-polki-maja-klase-ida-lozka-po-drugiej-randce/ i wyrobić sobie zdanie samemu. Jak się okazało historia podrywaczy miała ciąg dalszy.

W ponad rok po publikacji tekstu autorzy filmiku zwrócili się do nas z nakazem usunięcia materiału z naszego kanału YouTube ze względu na prawa autorskie. Podobnie zrobili w przypadku innych serwisów i portali, które opublikowały artykuły, nierzadko krytyczne, na temat ich działalności. Swoją decyzję uzasadniali tym, że opublikowany materiał narusza ich dobre imię. Wychodzi więc na to, że sami nakręcili film, który jest dla nich obraźliwy…

Zgodnie z umową film “Jak zaliczyć Polkę?” zniknie z naszej strony w niedzielę 4 września o godzinie 16:30. Do tej pory możecie go obejrzeć tutaj: