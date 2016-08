Farage nawołuje do głosowania na Trumpa! Nie wystarczy mu Brexit? NEWS

„Nie zagłosowałbym na Hillary, nawet jakbyście mi za to zapłacili” – powiedział były lider UKIP, który postanowił „zająć się własnym życiem”, Nigel Farage.

Farage, który gorliwie namawiał Brytyjczyków na Brexit, teraz wspiera Donalda Trumpa. Były lider UKIP udzielił porywającego przemówienia na wiecu kandydata na prezydenta w Mississippi odnosząc się m.in. do tego, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii „zadecydowali, że nie chcą być kierowani przez starych nieudaczników w Brukseli”.

Farage zaapelował do Amerykanów, by odzyskali swoją niepodległość” i głosowali na Donalda Trumpa. „Przyjechałem z Wielkiej Brytanii z optymistycznym przesłaniem pełnym nadziei. Gdy zwyczajni ludzie przygotowują się do walki o to, w co wierzą, wy możecie opanować wielkie banki i przedsiębiorstwa międzynarodowe. 23 czerwca stworzyliśmy dzień niepodległości – zmiażdżyliśmy elitę władzy” – powiedział Farage, który po pamiętnym 23 czerwca podał się do dymisji.

Przed liczącą 10,000 osób publicznością korzystał ze swojego retorycznego talentu mówiąc Amerykanom, że jest dumny z Brytyjczyków za przejęcie kontroli nad własnymi granicami i „odzyskanie dumy i szacunku do samych siebie”. Swoje przemówienie zakończył z przytupem: „Gdybym był Amerykaninem, nie zagłosowałbym na Hillary, nawet jakby mi za to zapłaciła”.

