Fantastyczny sukces polskiego ucznia w UK - zdał egzaminy A levels lepiej, niż większość Brytyjczyków!

Fot: WalesOnline

Choć Kacper Wrona ma zaledwie 17 lat już teraz jest o nim głośno. W brytyjskich mediach można przeczytać jak świetnie poszły mu egzaminy A levels. Jego koledzy mogą mu pozazdrościć wyników!

Jak czytamy na łamach portalu "Wales Online" nastoletni Kacper na Wyspy przeniósł się na zaledwie rok przez egzaminem A levels, będącym odpowiednikiem polskiej matury. Dołączając do rodziców, którzy mieszkali już w UK dekadę miał bardzo mało czasu, aby solidnie przygotować się do najważniejszego egzaminu w życiu każdego licealisty. A jednak, udało się mu się go nie tylko zdać, ale zdać z wysokimi ocenami.

Polakowi najbardziej zależało na wynikach z przedmiotów ścisłych, takich jak chemia i biologia. Będąc jeszcze w Polsce bardzo pilnie się ich uczył, a po przyjeździe na Wyspy zwrócił się do kierownika odpowiedniej sekcji naukowej szkole z prośbą, by móc zdać wszystkie egzaminy A level ledwie w rok od momentu, gdy pojawił się w Walii. Mark Smith, szef wydziału nauk ścisłych i matematyki przyznaje, że wszyscy nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem pracy wykonanej przez Kacpra.

"Jego historia jest niesamowita, a to co osiągnął budzi podziw" - komentował. "Byliśmy tak zaskoczeni, kiedy powiedział nam, że chce tak szybko podchodzić do egzaminów, ale wierzyliśmy w niego i postanowiliśmy dać mu szansę".

"Jego angielski był świetny, zarówno w mowie, jak i piśmie. W sumie Kacper zdał 18 egzaminów w ciągu czterech tygodniu" - mówił Smith. 17-letni Polak z fizyki został oceniony na A* (odpowiednik polskiej szóstki), świetnie poszło mu z chemii (A) i matematyki (B).

Co teraz? Kacper Wrona już szykuje się do studiowania chemii na Cardiff University. Życzymy powodzenia!