Europejski polityk obraził Brytyjczyków: „Londyn jest strefą no – go”!

W wieczornym programie „Newsnight” na antenie BBC doszło do starcia pomiędzy znanym prezenterem Evanem Davies i ministrem spraw zagranicznych Węgier Peterem Szijjarto. Minister bronił broszury wydanej na Węgrzech dotyczącej rozmieszczenia stref „no – go” w Europie, w tym także w Wielkiej Brytanii.

Broszura, która ukazała się na Węgrzech, zaprezentowała kilkaset miejsc w Europie, które są rzekomo w pełni kontrolowane przez imigrantów i do których nie ma wstępu nawet policja. W Wielkiej Brytanii Węgrzy wytyczyli takich stref aż 12 – m.in. w Londynie, Peterborough i Southampton.

Hungarian FM to #Newsnight on leaflet: “There are no go zones in Europe. We don’t want them in Hungary” But he adds he “likes London a lot” https://t.co/OonMAqtO33

— Secunder Kermani (@SecKermani) 20 września 2016