„Europa jest już pełna!” – Tusk mówi, że UE nie da rady przyjąć więcej uchodźców

Na kontynent europejski przedostaje się coraz więcej imigrantów, którzy uciekają z takich krajów jak Irak, Syria, Libia, czy innych. Donald Tusk alarmuje – że Europa nie jest w stanie przyjąć już większej liczby uchodźców.



Ponad ćwierć miliona nielegalnych imigrantów w tym roku ryzykowało życie swoje i swoich dzieci, by przedostać się na kontynent europejski. Przewodniczący Rady Europejskiej zaapelował to państw spoza Europy, by bardziej zaangażowały się w pomoc uchodźcom, gdyż „Europa jest już pełna” i nie jest w stanie przyjąć więcej potrzebujących.

„Kończą się możliwości Europy co do przyjęcia nowej fali imigrantów, nie wspominając już o imigrantach ekonomicznych” – powiedział Tusk. Obecnie bierze on udział wraz z innymi liderami światowymi w szczycie G20 w Chinach, na którym mają zostać poruszone m.in. takie tematy jak handel i terroryzm. Tusk zwrócił się jednak z apelem o pomoc w rozwiązaniu kryzysu imigracyjnego także do państw spoza Europy.

„W świetle bezprecedensowej liczby 65 milionów imigrantów, społeczność G20 powinna podzielić się odpowiedzialnością za udzielenie im schronienia. Jedynie globalne wysiłki mogą przynieść satysfakcjonujące efekty. Dlatego też chcemy zachęcić naszych partnerów do zwiększenia humanitarnego wsparcia i udziału w relokacji uchodźców” – powiedział Tusk.

