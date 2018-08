Epidemia agresji w angielskim mieście - wszystko przez narkotyk, które można kupić za dwa funty

"Monkey dust" ("Małpi pył") - tak brzmi "uliczna nazwa" 3,4-metylenodioksypirowalerona (MDPV), substancji psychoaktywnej, której działanie jest podobne do MDMA. Na ulicach Stoke-on-Trent już za dwa funty można kupić działkę.

Problem z "monkey dust" w niewielkim, ćwierćmilionowym mieście położonym w hrabstwie Staffordshire staje się coraz poważniejszy. Policja ma ręce pełne roboty z osobami zażywającymi MDPV. Środek, który blokuje odczuwanie bólu, prowadzi do halucynacji i powoduje poważne stany paranoiczne sprawia, że ludzie zachowują się zupełnie nieracjonalnie i psychopatycznie.

W materiale przygotowanym przez reporterów Sky News widzimy między innymi mężczyznę z poważnym złamaniem ręki, który walczy z ratownikami próbującymi mu pomóc.

Po zażyciu "małpiego pyłu" nie odczuwa się bólu, człowiek staje się bardziej agresywny i "odważny". Jak relacjonuje Rich Frost, jeden z policjantów który często ma do czynienia z osobami pod wpływem narkotyku, mówi, że "próba powstrzymania takich osób to jak starcie się z kimś, komu wydaje się, że jest Hulkiem - i są naprawdę silni".

"Jeździłem ulicami Stoke dwie noce temu i to było coś, co przypominało sceny z filmu o żywych trupach. To nie staje się problemem. To już jest epidemią" - komentował w materiale Sky News jeden z ratowników medycznych pełniących dyżur. I trudno w jego słowach dostrzec jakąkolwiek przesadę. Od kwietnia w samej tylko północnej części hrabstwa Staffordshire zanotowano 178 incydentów z udziałem "małpiego pyłu". Jak łatwo policzyć służby przynajmniej raz dziennie były zmuszone do interwencji...