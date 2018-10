Emma Watson napisała otwarty list, w którym krytykuje Polskę

Znana brytyjska aktorka skrytykowała w liście państwa, które mają restrykcyjne prawo aborcyjne. Na liście znalazła się również Polska.

List napisany przez Emmę Watson skierowany został do zmarłej w 2012 roku Hinduski Savity Halappanavar. Kobieta ta zmarła na sepsę w szpitalu w Irlandii, gdzie lekarze odmówili jej aborcji. Od tego zdarzenia w Irlandii rozpoczęła się publiczna debata na temat wprowadzenia zmian w prawie aborcyjnym. W efekcie tego w Irlandii rozpisano referendum które odbyło się w maju tego roku. 64 proc. Irlandczyków opowiedziało się w nim za zliberalizowaniem prawa aborcyjnego w kraju.

List otwarty Emmy Watson ukazał się na łamach magazynu "Porter".

"Nie chciałaś być twarzą tego ruchu. (...) Oglądam wideo z twoich tańców na Dzień Św. Patryka w 2011 roku. Twój śmiech i uśmiech poruszają mnie do łez" - napisała w liście Watson zwracając się do zmarłej Hinduski.

Dalej w swoim liście Emma Watson krytykuje kraje, które według niego posiadają zbyt restrykcyjne prawo aborcyjne.

"Od Argentyny do Polski, restrykcyjne prawo aborcyjne karze i zagraża dziewczynom, kobietom w ciąży. Prawo w Irlandii Północnej jest z czasów sprzed wynalezienia elektryczności. W twoim imieniu, w celu naszego wyzwolenia, kontynuujemy walkę o sprawiedliwe prawa reprodukcyjne" - napisała brytyjska aktorka.

28-letnia Emma Watson od kilku lat angażuje się w walkę o prawa kobiet. W ONZ jest ambasadorką dobrej woli i wspiera aktywnie działanie organizacji zajmujących się ochroną kobiet i dzieci. Śmierć Savity Halappanavar była według niej zwróceniem uwagi na problem prawa aborcyjnego w Irlandii, której mieszkanki musiały podróżować do Wielkiej Brytanii w celu dokonania aborcji.

Dochodzenie przeprowadzone po śmierci Savity Halappanavar wykazało, że lekarze mieli 13 okazji do uratowania jej życia. Śledczy ustalili, że gdyby przeprowadzono aborcję, to kobieta przeżyłaby. W momencie śmierci Hinduska była a 17. tygodniu ciąży. Nowe prawo w Irlandii będzie pozwalało na przeprowadzenie nieograniczonej aborcji do 12. tygodnia ciąży.