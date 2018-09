Emerytury państwowe w UK: czym się od siebie różnią?

Emerytura państwowa, to coś, na co mieszkańcy Wielkiej Brytanii czekają z niecierpliwością po latach ciężkiej pracy. Jednak otrzymywanie emerytury nie jest takie proste, ponieważ trzeba o niej wiedzieć kilka rzeczy, m.in., jak dochodzić swoich praw, jeśli coś pójdzie nie tak.

Emerytury państwowe są przeznaczone dla osób, które osiągną wymagany wiek emerytalny oraz przedstawią poświadczenie o wymaganej ilości przepracowanych lat. Wiek, w którym przechodzi się na emeryturę, uzależniony jest od jej typu. W ten sposób dochodzimy do podziału na basic state pension oraz new state pension.

Trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii emerytura nie jest przyznawana automatycznie i każdy musi indywidualnie udać się do urzędu i załatwić wszystkie formalności, aby ją otrzymać.

Pierwszy typ emerytury dotyczy mężczyzn urodzonych przed 6 kwietnia 1951 roku oraz kobiet urodzonych przed 6 kwietnia roku 1953. Osoby chcące pobierać państwową emeryturę basic state muszą mieć opłacane ubezpieczenie (National Insurance) i wtedy przysługuje im 125,95 funtów tygodniowo. Kwota tej emerytury wzrasta jednak każdego roku wraz ze wzrostem płac w Wielkiej Brytanii. Podstawę do podwyżki stanowi odsetek wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych lub w innych przypadkach wzrost wynosi 2,5 proc.

Chcąc otrzymywać emeryturę basic należy osiągnąć wiek emerytalny, który w Wielkiej Brytanii wynosi 67 lat oraz przez 30 lat odprowadzać składki na ubezpieczenie. Jeśli okres odprowadzania składek jest niższy, to emerytura również będzie niższa.

Osoby urodzone po 1951 i 1953 r. mogą także ubiegać się o emeryturę basic albo o tzw. new state pension. Jest to bardziej powszechna emerytura i różni się nieco od swojej poprzedniczki. Przede wszystkim minimalny czas pracy i równoczesnego odprowadzania składek wynosi 10 lat. Pełna emerytura, którą przelicza się po 35 latach pracy będzie wynosiła 164,35 funtów tygodniowo, jeśli jednak okres pracy i odprowadzania składek był niższy, to wysokość emerytury również będzie niższa. Emerytura new state wypłacana jest co 4 tygodnie na podane przez pobierającego konto bankowe.

Dodatkową opcją w Wielkiej Brytanii pozostaje emerytura w miejscu pracy, która odprowadzana jest przez pracownika oraz pracodawcę. Ma ona na celu zmuszenie Brytyjczyków do odkładania pieniędzy na przyszłość.