Ekspressowy konkurs – rozdajemy nagrody za… hejt naszego nowego portalu!

1 października ruszamy z nową wersją “Polish Express”, a już teraz ogłaszamy iście ekspressowy konkurs. Co trzeba zrobić, aby wygrać zestaw naszych gadżetów?

Zmiany nigdy nie są łatwe. Coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni zostaje zastąpione czymś nieznanym. Naturalną reakcją w takiej sytuacji jest odrzucenie tego, co nowe. “O nie, za nic w świecie się do tego nie przyzwyczaję!”, “ależ to beznadziejnie wygląda!”, “stara wersja wyglądała lepiej!” Jak będzie podczas debiutu nowego layoutu internetowego wcielenia “Polish Express”?

Nasza strona stanie się bardziej przejrzysta, intuicyjna, nowoczesna – wprowadzimy innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności. Zmieni sie też nasza wersja mobilna, która, uwierzcie nam, podczas pierwszych testów nie tylko wygląda rewelacyjne, ale działa bardzo płynnie i jest świetnie zoptymalizowana.

UWAGA: Portal “Polish Express” zmienia się dla Was!

Postanowiliśmy dać również przestrzeń, dla nieżyczliwych komentarzy. Chcemy wykorzystać tę negatywną energię i przekuć w coś pozytywnego, a mianowicie – podzielić się z Wami zestawem naszych gadżetów. Co trzeba zrobić, aby je wygrać?

Przesyłajcie nam swoje pełne żółci i jadu komentarze na adres [email protected] opisując, dlaczego nowa wersja “Polish Express” wygląda tak źle, brzydko, paskudnie. Najbardziej nienawistne komentarze nagrodzimy. Konkurs trwa do czasu debiutu naszej nowej szaty graficznej. Potem będzie można ją tylko chwalić!