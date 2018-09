Eksperci ostrzegają: Polska będzie jednym z najbardziej poszkodowanych krajów w przypadku no-deal Brexit!

Fot. Getty

No-deal Brexit, czyli inaczej mówiąc wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, może się okazać kosztowne przede wszystkim dla Polaków – i to nie tylko dla tych, którzy na Wyspach mieszkają i pracują, ale też dla Polaków, którzy pozostali nad Wisłą. Eksperci ostrzegają, że Polska będzie jednym z najbardziej poszkodowanych krajów w przypadku no-deal Brexit.

Według ekspertów Oxford Economics największymi przegranymi braku umowy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską byłyby Irlandia i Polska. No-deal Brexit doprowadziłby do zmniejszenia się PKB Irlandii o 1,4 proc. do 2020 roku, natomiast w przypadku Polski byłby to spadek 0 ,8 proc. Tzw. twardy Brexit mocno dałby się też we znaki Czechom, których PKB spadłoby o 0,7 proc., a także Słowacji, Danii i Grecji, których PKB skurczyłby się o 0,6 proc. Najmniej no-deal Brexit odczułyby najsilniejsze europejskie gospodarki, w tym gospodarki Niemiec, Francji i Holandii, których PKB, na skutek no-deal Brexit, zmniejszyłby się tylko o ok. 0,3 proc.

