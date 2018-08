Eksperci nie mają złudzeń: Pasażerowie Ryanaira, którym odwołano lot, nie mają co liczyć na odszkodowanie

Do akcji protestacyjnej przyłącza się coraz więcej pilotów Ryanaira. Tymczasem klienci irlandzkich linii lotniczych nie mają co liczyć na odszkodowanie za odwołane loty, ponieważ Ryanair uznaje akcję protestacyjną pilotów za... „nieuzasadnioną”.

Choć w ostatnich miesiącach Ryanair odwołuje setki lotów z uwagi na strajk pilotów lub personelu pokładowego, informując o tym pasażerów później, niż na 2 tygodnie przed datą lotu, to poszkodowani klienci irlandzkich linii raczej nie mają co liczyć w związku z tym na odszkodowanie. Wszystko to dlatego, iż Ryanair stoi na stanowisku, że cała akcja protestacyjna jest „niedorzeczna” i że nie ma tu zastosowania niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ryanair ostrzega, że „obetnie loty”, jeśli nie dojdzie do umowy z UE odnośnie Brexitu

Kilka miesięcy temu Trybunał orzekł, że strajki pilotów lub personelu pokładowego linii lotniczych nie mogą być traktowane jako okoliczność nadzwyczajna, która zwalniałaby przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu zakłóconego lotu, jednak Ryanair konsekwentnie traktuje strajki swoich pilotów za okoliczności nadzwyczajne, ponieważ uważa, że nie ma do tego żadnych podstaw.

Twój lot został odwołany? Poznaj swoje prawa zanim utkniesz na lotnisku!

Eksperci także czarno widzą możliwość ubiegania się przez pasażerów o odszkodowanie w związku ze znacznie opóźnionym lub odwołanym lotem. Okazuje się bowiem, że w zeszłym roku Ryanair wypłacił odszkodowanie tylko 14 proc. poszkodowanych pasażerów. Z informacji, do których dotarł portal Which? wynika, że rekompensatę za opóźniony/odwołany lot agencja Aviation ADR przyznała jedynie 496 z 3600 pasażerów. Dane z pierwszej połowy tego roku również nie napawają optymizmem, ponieważ, jak informuje portal Which?, agencja Aviation ADR przyznała w tym czasie odszkodowanie jedynie 282 pasażerom Ryanaira, choć skarg na irlandzkiego przewoźnika wpłynęło w tym czasie aż 2400.

Szokujące wyniki badań: Blisko połowa ludzi znajdujących się w stanie narkozy jest świadoma!