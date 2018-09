Edukacja w UK - kary za nieobecność dziecka w szkole i jak ich uniknąć

Fot: Flickr

Brytyjskie władze są bardzo skrupulatnie jeśli idzie o pilnowanie rodziców w kwestii obecności ich dzieci w szkole. To, co w Polsce jest nie do pomyślenie - czyli kary finansowe za nieusprawiedliwioną nieobecność - w UK jest codziennością.

Grzywna w wysokości 60 funtów może zostać nałożona na rodzica lub opiekuna dziecka, który zabierze swoje dziecko na wakacje w terminie, który nie został przewidziany w harmonogramie zajęć szkolnych. Dodajmy, że pod żadnym względem nie jest to tylko martwy przepis - rokrocznie około 50 tysięcy rodziców jest zmuszona do wyłożenia pieniędzy za nieusprawiedliwione nieobecności tego typu. Prawo jest szczególnie bolesna dla rodzin imigrantów, którzy ze swoimi dziećmi starają się jeździć do swojej ojczyzny tak często, jak to tylko możliwe.

Na szczęście istnieją istotne wyjątki od tych surowych przepisów. Opiekunowie dziecka powołując się na "wyjątkowe okoliczności" mogą uzyskać pozwolenie na opuszczenie zająć w szkole przez ich dziecko i uniknąć kary. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć jedna wcześniej i w sumie uczeń może otrzymać maksymalnie do 10 dni wolnych od szkoły.

Dodajmy w tym miejscu, że ostateczny głos w tej sprawie mają władze szkoły, dyrektor i nauczyciele! To oni decydują o tym czy i na ile dni dany uczeń może przebywać poza szkołą.

W jaki sposób szkoła i lokalne władze mogą ukarać niepokornych rodziców, którzy porwali swoje dziecko? O grzywnie już wspomnieliśmy - jeśli nie uiszczą jej po 21 dniach kwota rośnie do 120 funtów. Po 28 dniach trafia do sądu. Pozostałymi środkami dyscyplinującymi są:

Parenting Order

Education Supervision Order

School Attendance Order

Parenting Order

Oznacza to, że musisz uczęszczać na specjalne zajęcia przeznaczone dla rodziców. Jeśli Twoja sprawa wylądowała w sądzie będziesz musiał się również zastosować do jego wyroku.

Education Supervision Order

Lokalne władze mogą uznać, że potrzebujesz pomocy w dopilnowaniu "obowiązku szkolnego" swojego dziecka i zostanie przydzielony ci pewnego rodzaju kurator. Na tym może skończyć się rol lokalnych władz, ale równie dobrze przydzieleniu "supervisora" mogą towarzyszyć inne czynności.

School Attendance Order

To rozwiązanie pojawia się wtedy, gdy dziecko seryjne opuszcza lekcje i zachodzi podejrzenie, że nie uczestniczy w systemie edukacji. Rodzic w tym przypadku musi do 15 dni dostarczy dowód, że jego pociecha chodzi do szkoły lub on sam zapewnia mu edukację domową.