Dzisiaj gigantyczny strajk pilotów Ryanaira. Pasażerowie są wściekli na odwołane loty

Zapowiadany od ponad tygodnia strajk pilotów Ryanaira doszedł do skutku. Dzisiaj irlandzkie linie lotnicze są zmuszone odwołać loty w aż pięciu krajach europejskich, na czym ucierpią tysiące pasażerów.

24-godzinny strajk pilotów Ryanaira zaczął się dzisiaj w Irlandii, Niemczech, Szwecji, Belgii oraz Holandii. Irlandzkie linie lotnicze nazwały całą akcję "nieuzasadnioną" i zaapelowały do związków zawodowych reprezentujących pilotów o powrót do stołu negocjacyjnego zanim dojdzie do dalszych "niepotrzebnych" strajków.

Ryanair ostrzega, że „obetnie loty”, jeśli nie dojdzie do umowy z UE odnośnie Brexitu

Klienci Ryanaira skarżą się na odwołane loty, zwłaszcza w okresie wakacyjnym i wyrażają swoją frustrację na portalach społecznościowych. Daniel Shaw napisał na Twitterze: "Jeśli piloci Ryanaira mają problem ze swoim pracodawcą, dlaczego go nie zmienią, tylko karzą osoby planujące swoje wakacje".

Ryanair odwoła aż 100 lotów w tym tygodniu z powodu nowych strajków

Z kolei inny pasażer, Joshua Chen Young napisał: "Model Ryanaira polega na tym, aby oskubać zarówno klientów jak i pracowników. Do niedawna pracownicy musieli płacić za swoje szkolenie. Piloci nadal płacą za jedzenie i wodę w trakcie lotów, które odbywają w ramach pracy".

Holenderscy piloci zsolidaryzowali się z pracownikami Ryanaira z innych krajów w krytyce "anty-pracowniczych metod" prowadzonych przez irlandzkie linie. W sprawie wypowiedziały się też same krytykowane linie: "Ryanair podjął działania, aby zminimalizować zakłócenia. Powiadamiamy naszych klientów tak szybko, jak to możliwe o zmianach i radzimy im refundację lub przeplanowanie lotów.

Większość klientów została już przydzielona do innych lotów. Chcielibyśmy jeszcze raz przeprosić za zakłócenia i prosimy strajkujących o powrót do negocjacji zamiast organizować dalsze niepotrzebne strajki".

Ryanair twierdzi, że 85 procent jego lotów nadal działa normalnie, mimo strajków. Do tej pory odwołano aż 400 lotów, w związku z czym ucierpiało 50,000 pasażerów.