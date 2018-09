DZIŚ w UK w życie wchodzi unijny zakaz - tego, już nie zainstalujesz w swoim domu!

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie unijna dyrektywa zakazująca sprzedaży żarówek halogenowych na terenie całej Wspólnoty. W Wielkiej Brytanii, jak i w większości krajów Europy nie znajdziemy już "tradycyjnych" żarówek.

Halogeny zostały zastąpione przez lampy wyposażone w technologię LED. Powodem takiego zwrotu całej Unii Europejskiej jest obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki LED`owym żarówkom jest to możliwe. Choć są one droższe od swoich przestarzałych poprzedniczek to, aby dawać światło potrzebują znacznie mniej energii. Poza tym cechuje je większa "żywotność" - przeciętnie żarówka oparta na diodach elektroluminescencyjnych może świecić nawet 15 lat!

Inny zaletami LED`ów jest szerszy zakres napięć roboczych, większa sprawność, znacznie mniejsze nagrzewanie, brak zależności temperatury barwowej światła od napięcia zasilającego, a w przypadku kontrolek dodatkowo możliwość uzyskania dowolnego koloru świecenia bez użycia barwnych filtrów.

Kolejnym atutem lamp LED jest brak szkodliwego dla ludzkiego wzroku i skóry a także dla dzieł sztuki promieniowania ultrafioletowego (UV), które cechuje świetlówki kompaktowe zawierających szkodliwą rtęć. To nie wszystko - są one praktycznie niewrażliwe na częste cykle włącz/wyłącz, przez co stanowią doskonałą alternatywę oświetlenia w miejscach gdzie często i na krótko zapala się światło, np. toalety lub lampy z czujnikiem ruchu. Cechują się także niezwykle krótkim (<1s) czasem rozpalenia do jasności 100%.

Według rządowych wyliczeń po przejściu na LED`y przeciętne gospodarstwo domowe oszczędzi na rachunkach 100 funtów w skali roku. Oprócz efekty ekonomicznego trzeba wspomnieć też o ekologii - wycofanie ze sprzedaży starych żarówek obniży emisję CO2 o 15 milionów ton rocznie!

Żeby jednak nie było tak kolorowo wspomnijmy o wadach LED`ów. O cenie już wspomnieliśmy, trzeba również dodać, że długotrwałe patrzenie w światło emitowane przez lampy LED może spowodować nieodwracalne zmiany w siatkówce. Rzecz jasna w przypadku żarówek da się to zminimalizować niemal do zera, ale przypomnijmy, że ekrany telewizorów, telefonów komórkowych, komputerów są oparte na tej technologii i tu problem jest bardziej realny.