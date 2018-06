„Dżihad nie ma granic" - polskie strony internetowe w UK zostały zaatakowane przez hakerów!

Kilkadziesiąt polskich stron internetowych działających w Wielkiej Brytanii zostało zaatakowanych przez cyberprzestępców. Podmienili oni treści na zaatakowanych stronach i publikowali pogróżki wobec naszych rodaków.

"Dżihad nie ma granic. Zatrzymajcie amerykańskich żołnierzy, albo przyjdziemy do waszych domów"- między innymi taką treść zobaczyli użytkownicy kilkudziesięciu polskich stron internetowych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Dostało się też stronom działającym w Polsce. Strony zostały zaatakowane prawdopodobnie przez hakerów związanych z islamskimi terrorystami, jednak nie jest do końca pewne czy nie było to efektem... dość głupiego żartu.

Zamiast normalnej treści użytkownicy odwiedzający polonijne strony zobaczyli zdjęcie z terrorystą oraz flagi Polski i Stanów Zjednoczonych. Atak był wyjątkowo skuteczny, ponieważ doszło do niego we wtorek, a usuwanie skutków i przywrócenie nie działających poprawnie stron zakończyło się dopiero w środę rano. Przez cały ten czas strony nie działały poprawnie i pojawiał się na nich złowrogi komunikat: "Dżihad nie ma granic. Zatrzymajcie amerykańskich żołnierzy, albo przyjdziemy do waszych domów".

Co ciekawe dzień po usunięciu treści umieszczonych przez cyberprzestępców na kolejnych stronach tego samego dostawcy ponownie pojawiły się niechciane treści. Pojawiły się tam treści w języku arabskim. Jak donosi serwis "ndie.pl" właściciel zaatakowanych stron potraktował sprawę poważnie i zgłosił całe zajście do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Choć ataki na Polaków i pogróżki wobec państwa polskiego ze strony radykalnych islamistów już wcześniej się zdarzały, to i tak pozostają rzadkością. Polska może być celem takich ataków z uwagi na zaangażowanie naszych wojsk na bliskich wschodzie oraz przez fakt, że jest jednym z niewielu europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Strony jakie zostały zaatakowane to między innymi Radio Tczew oraz Telewizja Świnoujście.