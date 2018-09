Dzień, jak co dzień w UK - zaatakowany przez nożownika rowerzysta broni się... rowerem

Fot: Leicesetershire Police

W Leicester, w biały dzień, na całkiem ruchliwej ulicy znajdującej się w sferze monitoringu CCTV dochodzi do szokującego ataku. Mężczyzna rzuca się z nożem na jadącego rowerzystę.

Ofiara, widząc co się kroi, postanawia się bronić. W tym celu używa swojego dwukołowca. Wykorzystując prędkość wyprzedza atak napastnika. Rusza na niego podniesionym rowerem, wytrąca go z równowagi, a następnie markuje uderzenie. To wystarczy, aby zdobyć dość czasu, by wziąć nogi za pas i uciec.

Cała nagranie wyglądało następująco:

Jak wykazało późniejsze śledztwo osobą trzymającą nóż był niejaki Cecil Samba, który przybył do Leicester z Londynu. W mieście miał się spotkać ze swoją dziewczyną. Co skłoniło go do rzucenia się na rowerzystę? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że lokalnej policji dzięki nagraniu z kamer CCTV udało się aresztować napastnika i postawić przed sądem.

Leicester Crown Court skazał mężczyznę na cztery i pół roku więzienia za atak. Kara to może wydawać się surowa, ale brytyjskie służby, które nie potrafią uporać się z falą "knife crimes" dają w ten sposób jasny sygnał, że za podobne przestępstwa nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

