Dwie na pięć osób zatrudnionych na zasadach self-employed nie ma emerytury

Miliony osób w Wielkiej Brytanii pracuje na zasadzie samozatrudnienia. Jednak dane wskazują, że prawie połowa z nich nie odkłada żadnych pieniędzy na emeryturę.

W Wielkiej Brytanii sporo osób pracuje na zasadzie self-employed. Jest to popularna forma zatrudnienia, ale, jak się okazuje, ma ona spore minusy. Dane pokazują, że 43 proc. osób zatrudnionych na takich właśnie zasadach nie odkłada nic na emeryturę. Między nimi, a pracownikami zatrudnianymi w innej formie, istnieje wielka przepaść, ponieważ wśród tych ostatnich tylko 4 proc. nie odkłada nic na później.

Funt ponownie traci po ujawnieniu rządowych planów na Brexit bez umowy

W całej Wielkiej Brytanii ponad 4,8 mln osób pracuje na zasadach self-employed, co stanowi około 15 proc. siły roboczej na Wyspach. Jednak wiele z nich nie odkłada na emeryturę i nie planuje na nią w ogóle przejść. Prawie jedna trzecia z nich twierdzi, że w przyszłości zamierza żyć z państwowej emerytury, która obecnie wynosi 8 545 funtów rocznie. 28 proc. spodziewa się, że sami odłożą coś na później.

Problem odkładania na emeryturę dotyczy także Polaków, ponieważ wielu z nas pracuje właśnie na takich zasadach. Jednak mimo tego, że osoby pracujące na zasadzie self-employed są przeważnie oszczędne, to badania wskazują, że większość z nich skupia się na życiu "od pierwszego do pierwszego" i nie prowadzi długofalowych planów.

"Osoby pracujące na zasadach self-employed z reguły nie mają stałego dochodu, więc wiele z nich nic nie odkłada na przyszłość i liczy na pomoc państwa. To jednak błąd, ponieważ brak odłożonych pieniędzy na emeryturę sprawi, że będą musieli pracować do śmierci" - powiedziała Agnieszka Moryc, ekspert z firmy Admiral Tax.

Co można zrobić w tej sytuacji?

Istnieje jednak rozwiązanie, które może pomóc w tej sytuacji osobom przedsiębiorczym. - "W przypadku osób prowadzących swój własny biznes w UK lepiej założyć firmę jako spółkę ltd. Dyrektorzy takich spółek najczęściej zatrudniają się w nich jako pracownicy i odprowadzają składki na przyszłą emeryturę. Dodatkowo odprowadzają także składki na pension sheme, co w przypadku self-employed nie ma miejsca lub składki te są wręcz symboliczne" - powiedziała Agnieszka Moryc.

Zakładając spółkę ltd najlepiej zwrócić się po poradę do firm, które zajmują się tym profesjonalnie, ponieważ wymaga to pewnej znajomości brytyjskiego prawa, które w tej kwestii potrafi być nieco zagmatwane.

Bezdomna Polka miała pracować w UK. Zamiast tego zmuszono ją do ślubu z Pakistańczykiem

"W Admiral Tax zajmujemy się zakładaniem spółek ltd. w imieniu naszych klientów, a ponieważ robimy to od lat, to mamy w tym duże doświadczenie. Jednak wciąż zbyt mało Polaków w Wielkiej Brytanii jest świadomych takiego rozwiązania, które pozwoli im na pracę i godną emeryturę po latach tutaj spędzonych" - powiedziała Agnieszka Moryc.