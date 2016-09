Duchowni apelują do Theresy May o zmianę polityki imigracyjnej. Ugnie się?

„Jak cywilizowany kraj może pozwalać na to, żeby to trwało?” – pytają Theresę May w liście otwartym duchowni różnych wyznań, nawiązując do przedłużającego się kryzysu imigracyjnego. Duchowni przyłączają się tym samym do apelu prawników, ekonomistów i organizacji pozarządowych o złagodzenie przez rząd brytyjski polityki imigracyjnej względem uchodźców z Syrii.

W zeszłym tygodniu rząd potwierdził, że zgodnie z zapowiedzią Wielka Brytania przyjmie 20 000 syryjskich uchodźców w ciągu 4 najbliższych lat. Z kolei kilka miesięcy temu rząd Davida Camerona zobowiązał się wpuścić 3 tys. nieletnich imigrantów pozostających bez opieki rodziców we Włoszech, Francji i Grecji.

Brytyjscy duchowni twierdzą jednak, że Wielka Brytania robi zbyt mało, jak na swoje możliwości, żeby rozwiązać kryzys imigracyjny, który jest najgorszym tego typu kryzysem od czasu II wojny światowej. I właśnie z tego względu duchowni różnych wyznań (w liczbie blisko 200) wystosowali do premier May list otwarty.

”Zgodnie z obecnymi przepisami imigracyjnymi brytyjska lekarka pochodzenia syryjskiego nie może sprowadzić na Wyspy swoich rodziców przebywających w obozie dla uchodźców w Libanie – nawet jeśli są oni formalnie uchodźcami, a ona może im zapewnić mieszkanie i opiekę” – czytamy w liście.

„Rodziny mogą się w takiej sytuacji próbować połączyć tylko chwytając się rozpaczliwie niebezpiecznych podróży, kończących się czasem tragediami, których przecież można uniknąć (…) System nie działa, a Home Office musi ustanowić funkcjonalny system, który zadziała teraz, bez biurokratycznych opóźnień (…) Przy obecnym tempie łączenia rodzin, minie przynajmniej rok, zanim z rodzinami połączą się wszystkie dzieci przebywające obecnie w Calais. To zmusza dzieci do brania spraw w swoje ręce, do błądzenia po torach kolejowych i chowania się w ciężarówkach. Dzieci narażone są też na to, ze wpadną w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludźmi. Jak cywilizowany kraj może pozwalać na to, żeby to trwało?” – kontynuują duchowni.

Pod listem otwartym do Theresy May o zmianę polityki względem uchodźców z Syrii podpisali się m.in. Rowan Williams (arcybiskupa Canterbury w latach 2002 – 2013), Peter Hill (biskup Barking), Julia Neuberger (starsza rabinka Synagogi Zachodniego Londynu) i Harun Rashid Khan (sekretarz generalny Muzułmańskiej Rady Wielkiej Brytanii). Apel brytyjskich duchownych to kolejny głos w sprawie luzowania polityki imigracyjnej, który poparło już ponad 300 znanych sędziów i prawników, blisko 120 renomowanych ekonomistów i 27 organizacji pozarządowych.