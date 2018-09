Drugie referendum ws. Brexitu możliwe, ale bez opcji „pozostania w UE”?

Fot. Getty

Po nieudanym dla Theresy May szczycie w Salzburgu, na Wyspach raz po raz pojawiają się nowe pomysły na to, jak przerwać impas w negocjacjach z Unią Europejską. Jednym z najnowszych tego typu pomysłów jest przeprowadzenie drugiego referendum, jednak bez opcji zakwestionowania samego wyjścia ze Wspólnoty.

Pomysł drugiego referendum bez opcji „pozostania w UE” przedstawił Len McCluskey -

jeden z najbardziej znanych w Wielkiej Brytanii działaczy związkowych i sekretarz generalny związku zawodowego Unite the Union (największego darczyńcy Partii Pracy). McCluskey uważa, że kwestia wyjścia z Unii Europejskiej nie podlega dyskusji, ponieważ taki werdykt wydali Brytyjczycy w referenduim 2016 r. Działacz uważa jednak, że Brytyjczycy powinni mieć możliwość wypowiedzienia się na temat wynegocjowanej przez rząd umowy z Brukselą.

Aplikując o zniżkę na ogrzewanie możesz w zimie oszczędzić 140 funtów. Musisz się jednak pośpieszyć!

McCluskey uważa, że gdyby w drugim referendum Brytyjczycy nie poparli umowy wynegocjowanej przez rząd Theresy May, to na Wyspach trzeba by rozpisać nowe wybory W przypadku wygranej w wyborach Jeremy'ego Corbyna wyjście Wielkiej Brytanii pozostałoby w mocy, jednak nowy premier spróbowałby tpo zrobić na innych warunkach.

Dziennikarz ujawnia: Co Brytyjczycy myślą o swoim kraju na kilka miesięcy przed Brexitem?

- W referendum nie powinno paść pytanie ‘Czy chcesz powrócić do Unii Europejskiej’. Ludzie już się w tym względzie wypowiedzieli. W tym kraju bardzo rzadko organizujemy referenda, a ludzie zdecydowali niezgodnie z moimi oczekiwaniami i niezgodnie z oczekiwaniami mojego związku zawodowego, ale zdecydowali – powiedział McCluskey w BBC Radio 5Live.