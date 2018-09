DRAMATYCZNA sytuacja w NHS - 110 tysięcy wolnych etatów dla opiekunów osób starszych

W Wielkiej Brytanii dramatycznie brakuje opiekunów osób starszych. Aktualnie jest to już problem systemowy, który pogłębia się wraz z Brexitem. Prawdziwy kryzys czeka tuż za rogiem...

Jaka jest jego skala? W tej chwili, w samej Anglii mamy około 110 tysięcy wakatów w tej branży. To aż o 22 tysiące miejsce pracy więcej niż w przeciągu ostatniego roku. Nie od dziś NHS zmaga się z niedoborami kadrowymi, ale w tej strefie są one wyjątkowo widoczne. Jak czytamy na łamach BBC w latach 2017-18 31% opiekunów zrezygnowało ze swoje pracy. Z pewnością jednym z powodów nie było niskie wynagrodzenie. Średnia płaca dla pracowników opieki społecznej wynosiła 9,80 GBP za godzinę, podczas gdy średnia płaca za godzinę w sektorze prywatnym sięga tylko 8,12 GBP. Niby więcej, ale...

Amy Esgate z Cambridge Housing Society (CHS) zwraca uwagę, że praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W stosunku do na przykład zatrudnienia na kasie w supermarkecie wymaga o wiele więcej cierpliwości i zaangażowania, a różnica w wynagrodzeniu jest zbyt mała, aby przyciągnąć wartościowych pracowników. Ludzie po prostu wolą pracować w Aldi lub Lidlu za te kilkanaście funtów w miesiącu mniej.

"Aby być opiekunem, musisz naprawdę kochać to, co robisz. Robisz coś więcej, niż tylko to, za co ci płacą" - komentowała dla BBC 32-letnia Jenny Balde, opiekunka z Chiswick House w Norwich. "Ja uwielbiam tę pracę i lubię pomagać ludziom".

Department of Health and Social Care już zapowiedział specjalną kampanię, która ma zachęcić ludzi do pracy w roli opiekunów osób starszych. Niedługo braki kadrowe w tej branży mogą stanowić prawdziwy problem. Brytyjczycy gwałtownie się starzeją. Liczba osób mających 65 lat lub więcej przekroczyła 11.8 miliona. W 2030 będzie ich już 20 milionów.

Dodajmy, że świetnie w tej roli mogliby się sprawdzać imigranci z Unii. Szkoda tylko, że premier Theresa May po Brexicie wprowadzi dodatkowe ograniczenie dla pracowników spoza UK. Ucierpią na tym wszyscy...