Dramatyczna ewakuacja budynku w Waterloo. Szaleniec groził strażakom bronią!

Sporo nerwów najedli się dziś mieszkańcy dzielnicy Waterloo. Najpierw z jednego z budynków runął balkon, a później jeden z mieszkańców tegoż budynku odmówił ewakuacji i zagroził, że użyje broni!

Do zawalenia się balkonu doszło we wczesnych godzinach porannych na ulicy Windmill Walk, w dzielnicy Waterloo. Na miejscu szybko zjawiła się straż pożarna (London Fire Brigade (LFB)), ale gdy strażacy zaczęli sprawdzać, co się stało, zostali sterroryzowani przez mężczyznę, który twierdził, że ma broń. Pojawiły się też doniesienia, że mężczyzna był w posiadaniu granatu.

Na pomoc strażakom przybyła policja, która z uwagi na niebezpieczeństwo użycia broni (i/lub granatu) ewakuowała ludzi z okolicznych mieszkan. Po kilku godzinach udało się ostatecznie aresztować mężczyznę, a podczas całej akcji nie doszło do użycia broni.

Po dokonaniu aresztowania okazało się, że mężczyzna nie miał prawdziwej broni, a jedynie jej atrapę. Na razie nie wiadomo jest jednak, z jakiego powodu szaleniec groził policjantom i strażakom, a także jaki był powód zawalenia się balkonu.

O chaosie w dzielnicy Waterloo donosili nieco przestraszeni internauci na Twitterze. Oto ich relacje:

